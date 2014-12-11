Водитель, объезжая ДТП по «встречке», сам совершил аварию

В результате происшествия 26-летняя водительница автомобиля Ford получила травму головы, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
А на улице Полонского в Тобольске автомобиль Nissan Cefiro въехал в опору уличного освещения. За рулем автомобиля находился 25-летний молодой человек, стаж управления транспортом которого всего год. Сам он в результате аварии не пострадал, а 34-летняя пассажирка автомобиля получила черепно-мозговую травму.
Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 9 дорожных аварий, в них пострадали 9 человек.