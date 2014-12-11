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Водитель, объезжая ДТП по «встречке», сам совершил аварию

11 декабря 2014, 14:15
Около десяти часов утра 10 декабря на улице Мельникайте столкнулись автомобили Volkswagen и Ford. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Volkswagen, который объезжая стоявшие столкнувшиеся автомобили, выехал на полосу встречного движения.

В результате происшествия 26-летняя водительница автомобиля Ford получила травму головы, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

А на улице Полонского в Тобольске автомобиль Nissan Cefiro въехал в опору уличного освещения. За рулем автомобиля находился 25-летний молодой человек, стаж управления транспортом которого всего год. Сам он в результате аварии не пострадал, а 34-летняя пассажирка автомобиля получила черепно-мозговую травму.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 9 дорожных аварий, в них пострадали 9 человек.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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