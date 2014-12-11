В Тюмени представили передовые технологии коммерческой медицины

Это медицинский центр с широким спектром стоматологической помощи в условиях поликлинического комплекса. «Ортопедия, хирургия, детская стоматология, ортодонтия, пародонтия, имплантология — все это у нас есть. Применяем методику Icon, устраняем кариес на ранних стадиях без сверления, лечим запущенный пародонтит посредством уникальной, патентованной нами, методики, что позволяет сохранить зубы даже при угрозе тотального удаления. Пользуемся уникальной технологией отбеливания препаратом из морских водорослей: он не вызывает никаких неприятных ощущений или боли и способен бороться гингивитом», — рассказал главный врач медицинского центра «Астра-мед» Евгений Семахин.