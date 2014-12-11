В Тюмени представили передовые технологии коммерческой медицины

Интернет-портал NEDUGAMNET.RU провел масштабное мероприятие — пресс-тур по медицинским центрам Тюмени. Первым в списке посещаемых учреждений была многопрофильная клиника современной медицины «Астра-мед».
Это медицинский центр с широким спектром стоматологической помощи в условиях поликлинического комплекса. «Ортопедия, хирургия, детская стоматология, ортодонтия, пародонтия, имплантология — все это у нас есть. Применяем методику Icon, устраняем кариес на ранних стадиях без сверления, лечим запущенный пародонтит посредством уникальной, патентованной нами, методики, что позволяет сохранить зубы даже при угрозе тотального удаления. Пользуемся уникальной технологией отбеливания препаратом из морских водорослей: он не вызывает никаких неприятных ощущений или боли и способен бороться гингивитом», — рассказал главный врач медицинского центра «Астра-мед» Евгений Семахин.
Удивительной была наглядная демонстрация процесса удаления кариеса эрбиевым лазером. Отличается он большой мощностью, но при этом совершенно не повреждает здоровую эмаль, потому как касание с зубом исключается полностью. Кариес просто «испаряется» с поверхности зуба! Такая методика не требует анестезии, что позволяет лечить это заболевание на любом сроке беременности, в детском возрасте и пациентам, не переносящим звука бормашины.
Следующей на очереди была стоматологическая клиника «ЮниДент». Центр предлагает пациентам передовые европейские технологии: голливудские люминиры, работа с каналами зубов под микроскопом, использование инновационной ортодонтической технологии Invisalign. Это съемные каппы, которые не видны на зубах, не дают дискомфорта, как брекет-системы. В «ЮниДенте» изготавливают коронки или протезы, неотличимые от живого зуба, и индивидуальные защитные каппы, например для спортсменов», — прокомментировала директор по стратегическому развитию холдинга «ЮниЦентр» Ирина Холманских.
Врач Михаил Грибоедов добавил, что имплантат можно установить всего за 15–20 минут и процедура совершенно безболезненна.
Стоит отметить, что в этом году, накануне своего 16-го дня рождения, стоматология «ЮниДент» получила очередную награду — стала победителем профессионального рейтинга стоматологических клиник России, заняв 1-е место по г. Тюмени и 33-е — по стране. В стоматологии «ЮниДент» представлены все виды и направления стоматологического лечения, в том числе и под наркозом, чем, пожалуй, могут похвастать очень немногие стоматологии Тюмени.
Следующий в списке МЦ «МироМед» является единственным центром в Тюмени, имеющим родильный дом и стационар европейского уровня. «Мы предоставляем полный спектр услуг в области гинекологии, эффективно боремся с бесплодием, ведем беременность и роды», — отметила главный врач центра «МироМед», врач акушер-гинеколог Ольга Мальцева.
Комфортабельные палаты, современное оборудование, особый индивидуальный подход к каждой пациентке, отделение пластической хирургии — все это можно найти в МЦ «МироМед». Пациентки здесь могут пройти полное обследование на базе собственной лаборатории, оснащенной новейшим оборудованием, позволяющим работать более чем с 2000 видов анализов.
За три года работы здесь появилось на свет более 500 малышей. А 63% пар, обратившихся с проблемой бесплодия, стали счастливыми родителями.
Руководитель центра «Дом здоровья» Татьяна Зарубина начала встречу с презентации. «У нас можно пройти обследование и подобрать программу оздоровления, отдохнуть — и все это в комфортабельных номерах», — подчеркнула она.
В спа-салоне можно попробовать омолаживающую процедуру — коллагенарий. В ресторане здорового питания — отведать полезной пищи, без жиров, консервантов и ГМО.
Качественная, передовая, профессиональная и абсолютно доступная медицина стоит на страже здоровья жителей Тюмени, и перспективы у тюменской коммерческой медицины самые радужные.
Команда портала NEDUGAMNET.RU намерена проводить пресс-туры и в будущем, чтобы жители Тюмени всегда имели доступ к уникальной и актуальной информации о коммерческой медицине в Тюмени.
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Фото: Анна Павлова