Тюменский драмтеатр — почти музей

Выставки располагаются в фойе со 2 по 4 этаж Большого и Малого зала Тюменского большого драматического театра. Свои работы представляют художники, большая часть жизни которых посвящена Северу.
2 этаж Большого зала — персональная выставка «Симфония нефти» Альфеи Мухаметовой. Художница является членом Союза художников РФ, лауреатом премии имени В.И. Муравленко, живописцем, графиком. Альфея — уникальный мастер, работающий с природными материалами, в том числе — с нефтью. Большая часть ее жизни прошла в нефтяном Мегионе. «Симфонию нефти» можно увидеть до 25 января.
2 этаж Малого зала представлен работами молодого художника, который недавно приехал в Тюмень из Нижневартовска — последователя русского авангарда Максима Родионова. Его выставка проходит до 22 декабря.
3 и 4 этажи Большого зала открывают зрителю невероятного талантливого театрального сценографа Вячеслава Зайчикова — главного художника Нижневартовского городского театра, номинанта премии «Золотая маска 2014». Его «Посылка с Севера» ( так называется выставка) будет радовать тюменцев вплоть до 15 февраля.
12 декабря в 17 часов откроется еще одна театральная выставка, посвященная творчеству мастера тюменской сцены — Вениамину Панову, которому в этом году исполнилось 90 лет.
24 декабря в фойе Малого зала состоится открытие выставки детского рисунка студии «Радуга», лауреата Всесоюзного конкурса детских рисунков этого года. «Радуга чудес» откроется в 17 часов.
Все эти выставки можно будет посетить с 20 декабря по 29 декабря с 11 до 17 часов каждый день, кроме пятницы. Посещение в субботу и воскресенье — с 11 до 15 часов. Билеты в кассе театра. Цена — 100 рублей.