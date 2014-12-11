Тюменские бизнесмены составили рейтинг госструктур

Как рассказал руководитель регионального отделения «Опора России» Эдуард Омаров в ходе заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тюменской области, идея конкурса — не только выявить лучших руководителей контрольно-надзорных органов, но и мотивировать их на смену формата работы с бизнесом. «Нам важен диалог и понимание. Потому что даже небольшие колебания заставляют малый бизнес уйти в тень», — подчеркнул предприниматель.