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Тюменские бизнесмены составили рейтинг госструктур

11 декабря 2014, 08:31
Дипломов Регионального отделения общероссийской организации «Опора России» за лучшую работу с предпринимательским сообществом удостоены начальник регионального управления МЧС Юрий Алехин; руководитель УФНС Тюменской области Тамара Зыкова; начальник управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев.

В течение двух месяцев почти 500 предпринимателей из 18 муниципальных образований региона оценивали деятельность 24 государственных структур. В итоге получился своеобразный рейтинг учреждений, стремящихся помочь решить проблемы бизнеса.

Как рассказал руководитель регионального отделения «Опора России» Эдуард Омаров в ходе заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тюменской области, идея конкурса — не только выявить лучших руководителей контрольно-надзорных органов, но и мотивировать их на смену формата работы с бизнесом. «Нам важен диалог и понимание. Потому что даже небольшие колебания заставляют малый бизнес уйти в тень», — подчеркнул предприниматель.

«Два года мы строили взаимоотношения с управлением МЧС Тюменской области. В итоге работа наладилась таким образом, что 85% контрольно-надзорной деятельности заканчивалось для малого и среднего бизнеса без замечаний. Значительно сократилось и количество штрафов для предпринимателей» — добавил Эдуард Омаров.

Добавим, что предприниматели также отмечают улучшение взаимодействия бизнеса и тюменской таможни.

#Новости#УФНС России по Тюменской области#Рейтинги#Предприниматели#ГУ МЧС по Тюменской области#Департамент потребительского рынка#Женя#Экономика
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