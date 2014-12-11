На памятнике Борцам Революции нарисовали свастику

В Тюмени неизвестные осквернили памятник Борцам Революции. На постаменте появились нарисованная зеленой краской свастика и буквы «СИБ».
Фотографию оскверненного памятника выложила в социальной сети «ВКонтакте» жительница нашего города. «Теперь и в нашем городе появились ублюдки!», — написала она.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени рассказали, что информация о появлении рисунка на памятнике Борцам Революции поступила в отдел полиции № 4.
«В настоящее время производится сбор материала проверки. Устанавливается, зафиксировали ли действия неизвестных камеры видеонаблюдения, идет работа по поиску очевидцев произошедшего, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуально решение», — отметили в полиции.
Там напомнили, что за подобные действия возможна как административная, так и уголовная ответственность.
Добавим, что памятник Борцам Революции — не первый тюменский монумент, оскверненный вандалами. В октябре 2012 года на постаменте памятника В.И. Ленину появилась сделанная красной краской надпись «Освободи брусчатку» — это строчка из песни Pussy Riot, а за месяц до этого неизвестные надели на памятник Текутьеву маску, похожую на балаклавы, в которых выступали участницы той же группы.