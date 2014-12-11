На памятнике Борцам Революции нарисовали свастику

Добавим, что памятник Борцам Революции — не первый тюменский монумент, оскверненный вандалами. В октябре 2012 года на постаменте памятника В.И. Ленину появилась сделанная красной краской надпись «Освободи брусчатку» — это строчка из песни Pussy Riot, а за месяц до этого неизвестные надели на памятник Текутьеву маску, похожую на балаклавы, в которых выступали участницы той же группы.