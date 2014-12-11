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На памятнике Борцам Революции нарисовали свастику

11 декабря 2014, 16:45
В Тюмени неизвестные осквернили памятник Борцам Революции. На постаменте появились нарисованная зеленой краской свастика и буквы «СИБ».
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Тюмень

В Тюмени неизвестные осквернили памятник Борцам Революции. На постаменте появились нарисованная зеленой краской свастика и буквы «СИБ».

Фотографию оскверненного памятника выложила в социальной сети «ВКонтакте» жительница нашего города. «Теперь и в нашем городе появились ублюдки!», — написала она.

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени рассказали, что информация о появлении рисунка на памятнике Борцам Революции поступила в отдел полиции № 4.

«В настоящее время производится сбор материала проверки. Устанавливается, зафиксировали ли действия неизвестных камеры видеонаблюдения, идет работа по поиску очевидцев произошедшего, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуально решение», — отметили в полиции.

Там напомнили, что за подобные действия возможна как административная, так и уголовная ответственность.

Добавим, что памятник Борцам Революции — не первый тюменский монумент, оскверненный вандалами. В октябре 2012 года на постаменте памятника В.И. Ленину появилась сделанная красной краской надпись «Освободи брусчатку» — это строчка из песни Pussy Riot, а за месяц до этого неизвестные надели на памятник Текутьеву маску, похожую на балаклавы, в которых выступали участницы той же группы.

#Новости#Памятники#Вандализм#Тюмень#Таня#Происшествия
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