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На Антипинском НПЗ протекла нефть

11 декабря 2014, 14:36
Утром в четверг, 11 декабря, сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области выезжали по вызову на Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Как оказалось, ничего страшного там не произошло, протекло немного нефти.
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Тюмень

Сообщение об инциденте на заводе поступило около 9 утра по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, пожарные и спасатели выезжают на Антипинский НПЗ по вызову автоматически, как только там срабатывает система тревожной сигнализации. Однако помощь огнеборцев на заводе не потребовалась. Из-за разгерметизации нефтепровода произошла небольшая протечка нефти — получилась лужа площадью два кв. метра, горения не было.

Приехавшие сотрудники МЧС поговорили с руководством завода, выяснили причину произошедшего и убедились, что опасности для сотрудников и населения нет. В настоящее время Антипинский НПЗ работает в штатном режиме.

#Новости#Антипинский НПЗ#ГУ МЧС по Тюменской области#Тюмень#Таня#Происшествия
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