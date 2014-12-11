На Антипинском НПЗ протекла нефть

Сообщение об инциденте на заводе поступило около 9 утра по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, пожарные и спасатели выезжают на Антипинский НПЗ по вызову автоматически, как только там срабатывает система тревожной сигнализации. Однако помощь огнеборцев на заводе не потребовалась. Из-за разгерметизации нефтепровода произошла небольшая протечка нефти — получилась лужа площадью два кв. метра, горения не было.