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McDonald`s решил обжаловать штраф за кишечную палочку

11 декабря 2014, 12:21
Арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу компании McDonald`s на штраф в 300 тысяч рублей, который был наложен на один из ресторанов сети в Тюмени за обнаруженную в продукции кишечную палочку. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе суда, который находится в Омске.
Сюжет
Тюмень

«В ходе выездной внеплановой проверки ресторана McDonald`s в Тюмени специалисты Роспотребнадзора в изделиях „Биг-Мак“, „Фиш Ролл“ и „Филе-о-Фиш“ обнаружили бактерии группы кишечной палочки», — сказано в мотивировочном решении суда, вынесенном 6 ноября.

Между тем 10 декабря Арбитражный суд Тюменской области признал незаконным требования регионального Роспотребнадзора к компании McDonald`s. Он взыскал с контролирующего органа в пользу компании 20 тысяч рублей судебных издержек.

Ранее Арбитраж Свердловской области отказал региональному Роспотребнадзору в удовлетворении иска к McDonald`s.

Фото: topnovosti.com

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