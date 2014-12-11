McDonald`s решил обжаловать штраф за кишечную палочку

«В ходе выездной внеплановой проверки ресторана McDonald`s в Тюмени специалисты Роспотребнадзора в изделиях „Биг-Мак“, „Фиш Ролл“ и „Филе-о-Фиш“ обнаружили бактерии группы кишечной палочки», — сказано в мотивировочном решении суда, вынесенном 6 ноября.
Между тем 10 декабря Арбитражный суд Тюменской области признал незаконным требования регионального Роспотребнадзора к компании McDonald`s. Он взыскал с контролирующего органа в пользу компании 20 тысяч рублей судебных издержек.
Ранее Арбитраж Свердловской области отказал региональному Роспотребнадзору в удовлетворении иска к McDonald`s.
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