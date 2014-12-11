McDonald`s решил обжаловать штраф за кишечную палочку

Арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу компании McDonald`s на штраф в 300 тысяч рублей, который был наложен на один из ресторанов сети в Тюмени за обнаруженную в продукции кишечную палочку. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе суда, который находится в Омске.

Сюжет Тюмень