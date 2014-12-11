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Девушка сбежала от насильника к соседям через балкон

11 декабря 2014, 16:10
В Тюмени девушка чудом избежала изнасилования: ей удалось сбежать от агрессивного собутыльника через балкон к соседям и вызвать полицию. Возбуждено уголовное дело. 39-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством).
Сюжет
Тюмень

Преступление произошло 3 декабря текущего года в квартире дома по ул. Военный 10-й городок, куда мужчина пришел в гости к своей знакомой. Они вместе распивали алкоголь. В какой-то момент опьяневший мужчина осознал, что девушка откажет ему в половой близости, и решил ее изнасиловать.

«Осознавая свое физическое превосходство, он нанес девушке не менее восьми ударов кулаком по голове, затем ударил ее головой об стену. При этом мужчина угрожал, что убьет свою жертву. Гость попытался изнасиловать хозяйку квартиры, но девушке удалось вырваться и убежать на балкон. С него она перелезла на соседний балкон. Находясь в безопасности, девушка вызвала полицию», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Изнасилования#Тюмень#Таня#Происшествия
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