Девушка сбежала от насильника к соседям через балкон

«Осознавая свое физическое превосходство, он нанес девушке не менее восьми ударов кулаком по голове, затем ударил ее головой об стену. При этом мужчина угрожал, что убьет свою жертву. Гость попытался изнасиловать хозяйку квартиры, но девушке удалось вырваться и убежать на балкон. С него она перелезла на соседний балкон. Находясь в безопасности, девушка вызвала полицию», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.