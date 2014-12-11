Депутаты за единый дресс-код в школах

Парламентарий считает необходимым установить единые требования к внешнему виду школьников, за рамки которых директора школ не должны выходить. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Известия».
Нужно «поручить Министерству образования и науки разработать и довести до регионов единые требования к внешнему виду школьников», — цитирует газета письмо депутата.
По мнению Бурматова, необходимость в подобном документе вызвана участившимися перегибами на местах. «Нередко директора школ устанавливают избыточные требования к форме учащихся, что приводит к конфликтам», — пишет газета.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает против введения в России антипиратского сбора, предложенного Российским союзом правообладателей (РСП).
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