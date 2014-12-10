Виновнику смертельного ДТП дали год колонии

21 августа около 8 часов, проезжая по территории Уватского района, водитель нарушил правила дорожного движения. В условиях пасмурной и дождливой погоды, плохой видимости он начал обгон, не убедившись, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. Во время обгона водитель потерял контроль над машиной, допустил ее занос и столкновение с грузовиком Mitsubishi Fuso Canter. Удар пришелся в заднюю часть «Лады», где на пассажирском сиденье находилась пожилая женщина. Она погибла на месте.