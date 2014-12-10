Виновнику смертельного ДТП дали год колонии

Жительница Нижневартовска попросила своего знакомого 53-летнего жителя Екатеринбурга отвезти её с 80-летней матерью в Екатеринбург повидаться с родственниками. На арендованном автомобиле «Лада Гранта» вечером 20 августа они выехали в путь.
21 августа около 8 часов, проезжая по территории Уватского района, водитель нарушил правила дорожного движения. В условиях пасмурной и дождливой погоды, плохой видимости он начал обгон, не убедившись, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. Во время обгона водитель потерял контроль над машиной, допустил ее занос и столкновение с грузовиком Mitsubishi Fuso Canter. Удар пришелся в заднюю часть «Лады», где на пассажирском сиденье находилась пожилая женщина. Она погибла на месте.
В ходе расследования был найден очевидец аварии из Сургута, у которого установленный в машине видеорегистратор зафиксировал момент столкновения. Как сообщили в пресс-службе областной прокурауры, видеозапись приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
Суд приговорил мужчину к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на два года лишил его права управления транспортным средством.