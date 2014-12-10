В Тюмени найден дальнобойщик, насмерть сбивший женщину в Уватском районе

Для розыска водителя Госавтоинспекцией проведен комплекс мероприятий — на постах ДПС инспекторы показывали фотографии «дальнобойщикам», общались с операторами АЗС, работниками придорожных кафе и магазинов. Ориентировка была направлена в подразделения ГИБДД субъектов Российской Федерации.
Вчера на «телефон доверия» Госавтоинспекции Тюменской области поступил звонок от гражданина, пожелавшего остаться неизвестным, который сообщил, что узнал мужчину, запечатленного на стоп-кадрах с видеозаписи, распространенных в Сети. Как выяснилось, 45-летний «дальнобойщик» живет в Тюмени. По домашнему адресу сразу же был направлен наряд ДПС, который задержал тюменца и доставил в отдел полиции.
В то же время стали известны новые обстоятельства произошедшего. Предварительной экспертизой установлено, что женщина лежала на дороге в тот момент, когда грузовик зацепил ее балкой моста за капюшон, и потащил по дороге. О таких же обстоятельствах произошедшего сообщил сотрудникам ГИБДД водитель грузовика. «Фура», уже успевшая уйти в следующий рейс на север с другим водителем, в настоящее время также разыскана и доставлена в Уват.
Установить все обстоятельства гибели женщины предстоит следователям. Госавтоинспекция благодарит гражданина, сообщившего информацию о водителе на «телефон доверия», а также сотрудников средств массовой информации, и всех, кто не остался равнодушным.