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В Тюмени найден дальнобойщик, насмерть сбивший женщину в Уватском районе

10 декабря 2014, 14:12
Инспекторы ГИБДД задержали в Тюмени водителя «фуры», подозреваемого в причастности к ДТП в Уватском районе.
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Полиция

Для розыска водителя Госавтоинспекцией проведен комплекс мероприятий — на постах ДПС инспекторы показывали фотографии «дальнобойщикам», общались с операторами АЗС, работниками придорожных кафе и магазинов. Ориентировка была направлена в подразделения ГИБДД субъектов Российской Федерации.

Вчера на «телефон доверия» Госавтоинспекции Тюменской области поступил звонок от гражданина, пожелавшего остаться неизвестным, который сообщил, что узнал мужчину, запечатленного на стоп-кадрах с видеозаписи, распространенных в Сети. Как выяснилось, 45-летний «дальнобойщик» живет в Тюмени. По домашнему адресу сразу же был направлен наряд ДПС, который задержал тюменца и доставил в отдел полиции.

В то же время стали известны новые обстоятельства произошедшего. Предварительной экспертизой установлено, что женщина лежала на дороге в тот момент, когда грузовик зацепил ее балкой моста за капюшон, и потащил по дороге. О таких же обстоятельствах произошедшего сообщил сотрудникам ГИБДД водитель грузовика. «Фура», уже успевшая уйти в следующий рейс на север с другим водителем, в настоящее время также разыскана и доставлена в Уват.

Установить все обстоятельства гибели женщины предстоит следователям. Госавтоинспекция благодарит гражданина, сообщившего информацию о водителе на «телефон доверия», а также сотрудников средств массовой информации, и всех, кто не остался равнодушным.

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