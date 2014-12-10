В Тюмени найден дальнобойщик, насмерть сбивший женщину в Уватском районе

В то же время стали известны новые обстоятельства произошедшего. Предварительной экспертизой установлено, что женщина лежала на дороге в тот момент, когда грузовик зацепил ее балкой моста за капюшон, и потащил по дороге. О таких же обстоятельствах произошедшего сообщил сотрудникам ГИБДД водитель грузовика. «Фура», уже успевшая уйти в следующий рейс на север с другим водителем, в настоящее время также разыскана и доставлена в Уват.