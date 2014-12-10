У тюменки с собой было 2,5 кг насвая

«Данное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей. В целом с начала этого года на граждан сотрудниками полиции было составлено 76 административных протоколов», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.