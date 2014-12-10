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У тюменки с собой было 2,5 кг насвая

10 декабря 2014, 08:49
Накануне, 8 декабря, сотрудники патрульно-постовой службы задержали в центре Тюмени женщину, у которой при себе было 2,5 килограммов насвая. Это достаточно крупная партия, учитывая, что обычно в розницу продаются упаковки по 5 граммов.
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Тюмень

Накануне, 8 декабря, сотрудники патрульно-постовой службы задержали в центре Тюмени женщину, у которой при себе было 2,5 килограммов насвая. Это достаточно крупная партия, учитывая, что обычно в розницу продаются упаковки по 5 граммов.

На гражданку в отделе полиции № 4 был составлен административный протокол по ч.2 ст. 14.53 (оптовая или розничная продажа насвая).

«Данное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей. В целом с начала этого года на граждан сотрудниками полиции было составлено 76 административных протоколов», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.

Тюменские полицейские напоминают, что о подобных фактах нарушения закона необходимо сообщать в правоохранительные органы. Это можно сделать как через дежурную часть УМВД по телефону 291–600 или 02, а так и с помощью «телефона доверия» — 799–855. В последнем случае можно сохранить анонимность.

#Новости#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Таня#Общество
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