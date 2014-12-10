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«Тюмень Водоканал» отключит на сутки магистральный водовод

10 декабря 2014, 11:09
Жителям нескольких районов Тюмени 11 декабря придется запастись водой. В связи с подключением нового жилого района в районе деревни Плеханова к системе водоснабжения в ночь с 11 на 12 число произойдет масштабное отключение магистрального водовода и работы по врезке новой трубы.

Как сообщает пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал», под отключение попадут районы в квадрате: от района Московского тракта до района Войновки между Окружной дорогой и Транссибирской магистралью (Транссибирская магистраль — железная дорога, проходящая под мостами по улицам Пермякова, Монтажников, Мельникайте и Мориса Тореза), а также в посёлке Комарова, в микрорайоне «Ямальский-2», деревне Плеханова будут отмечаться перебои в водоснабжении в части районов до полного отсутствия.

За подключением к системе центрального водоснабжения в «Тюмень Водоканал» обратилась «Тюменская домостроительная компания». Новый жилой район будет подключен к одному из магистральных водоводов, питающий город с Метелевской очистной станции. Как отметил главный инженер водоснабжающей компании Владимир Кильтау, работы по врезке должны быть произведены в течение суток. «Проводить такие масштабные работы по врезке в магистральный водовод в зимнее время года — задача непростая, но и тормозить подключение к системе городского водоснабжения нового микрорайона, было бы неправильно, — прокомментировал Кильтау. — Надеемся, что тюменцы также с пониманием отнесутся к этому. В настоящий момент все подготовительные работы проведены, и специалисты нашего предприятия полностью готовы выполнить подключение».

«Тюмень Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства и просит тюменцев, попадающих в район отключения, своевременно запастись водой.

Район отключения или ограничения подачи холодной воды:

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