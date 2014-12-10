«Тюмень Водоканал» отключит на сутки магистральный водовод

За подключением к системе центрального водоснабжения в «Тюмень Водоканал» обратилась «Тюменская домостроительная компания». Новый жилой район будет подключен к одному из магистральных водоводов, питающий город с Метелевской очистной станции. Как отметил главный инженер водоснабжающей компании Владимир Кильтау, работы по врезке должны быть произведены в течение суток. «Проводить такие масштабные работы по врезке в магистральный водовод в зимнее время года — задача непростая, но и тормозить подключение к системе городского водоснабжения нового микрорайона, было бы неправильно, — прокомментировал Кильтау. — Надеемся, что тюменцы также с пониманием отнесутся к этому. В настоящий момент все подготовительные работы проведены, и специалисты нашего предприятия полностью готовы выполнить подключение».