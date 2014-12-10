В Тюмени разыскивается мужчина, который расплатился в магазине и в кафе купюрами «Банка приколов».
Преступления были совершены накануне, 9 декабря, в разных районах города. В магазине, расположенном на территории обслуживания отдела полиции № 2, подозреваемый купил алкоголь и забрал сдачу якобы с пяти тысяч рублей. В кафе, которое находится на территории отдела полиции № 8, мужчина расплатился по счету такой же пятитысячной купюрой из «Банка приколов».
Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, отданные подозреваемым бумажки были очень похожи на настоящие деньги, и потерпевшие не заметили подмены.
Подозреваемому в совершении преступлений мужчине на вид 30–35 лет, он славянской внешности, рост 180–185 см, среднее телосложение. Был одет в кожаную шапку-ушанку черного цвета с мехом темного цвета, кожаную черную куртку на меховом подкладе, джинсы синего цвета с потертостями, белый шарф и зимние кожаные ботинки черного цвета.
Если у вас есть информация об этом человеке, просьба сообщить ее сообщить в отделы полиции по адресу: ул. Белинского д.22, тел.: 8(3452) 794–164; ул. Жуковского д. 84/1, тел: 29-10-40. Или в дежурную часть УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02.