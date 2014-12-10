Расплатился в магазине и в кафе купюрами «Банка приколов»

Если у вас есть информация об этом человеке, просьба сообщить ее сообщить в отделы полиции по адресу: ул. Белинского д.22, тел.: 8(3452) 794–164; ул. Жуковского д. 84/1, тел: 29-10-40. Или в дежурную часть УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02.