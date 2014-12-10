Обманывавший пенсионеров сантехник отделался условным сроком

«Ранее судимый за совершение тяжкого преступления сантехник ЖКХ, прекрасно знающий обслуживаемый контингент, ходил по квартирам пожилых людей. Под видом оказания сантехнических услуг брал с пенсионеров деньги и пропадал. В зависимости от обещанных услуг запрашиваемые мошенником суммы варьировались от 3 до 150 тысяч рублей. Жильцы, зная сантехника в лицо, терпеливо ждали выполнения обещанных работ и не спешили обращаться за помощью в полицию», — сообщали ранее в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Там отмечали, что общая сумма причиненного сантехником ущерба составляет около 280 тысяч рублей. По какой-то причине ближе к суду данная сумма значительно уменьшилась. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Нагорных похитил у десяти жильцов дома № 40 по улице Самарцева в общей сложности 123 тысяч рублей.
Мошенник признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Суд назначил Нагорных два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, с осужденного в пользу семи потерпевших взыскан ущерб в общей сумме 86 тысяч рублей.