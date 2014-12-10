Обманывавший пенсионеров сантехник отделался условным сроком

«Ранее судимый за совершение тяжкого преступления сантехник ЖКХ , прекрасно знающий обслуживаемый контингент, ходил по квартирам пожилых людей. Под видом оказания сантехнических услуг брал с пенсионеров деньги и пропадал. В зависимости от обещанных услуг запрашиваемые мошенником суммы варьировались от 3 до 150 тысяч рублей. Жильцы, зная сантехника в лицо, терпеливо ждали выполнения обещанных работ и не спешили обращаться за помощью в полицию», — сообщали ранее в пресс-службе УМВД по Тюменской области.