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Обманывавший пенсионеров сантехник отделался условным сроком

10 декабря 2014, 14:37
В Тюмени осужден 29-летний Андрей Нагорных — тот самый сантехник, который под видом оказания профессиональной помощи брал у пенсионеров деньги, а потом пропадал, не выполнив обещанной работы. Он признан виновным в мошенничестве.
Сюжет
Тюмень

«Ранее судимый за совершение тяжкого преступления сантехник ЖКХ, прекрасно знающий обслуживаемый контингент, ходил по квартирам пожилых людей. Под видом оказания сантехнических услуг брал с пенсионеров деньги и пропадал. В зависимости от обещанных услуг запрашиваемые мошенником суммы варьировались от 3 до 150 тысяч рублей. Жильцы, зная сантехника в лицо, терпеливо ждали выполнения обещанных работ и не спешили обращаться за помощью в полицию», — сообщали ранее в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там отмечали, что общая сумма причиненного сантехником ущерба составляет около 280 тысяч рублей. По какой-то причине ближе к суду данная сумма значительно уменьшилась. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Нагорных похитил у десяти жильцов дома № 40 по улице Самарцева в общей сложности 123 тысяч рублей.

Мошенник признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Суд назначил Нагорных два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, с осужденного в пользу семи потерпевших взыскан ущерб в общей сумме 86 тысяч рублей.

#Новости#Мошенничество#Тюмень#Таня#Происшествия
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