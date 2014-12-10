Минкультуры доработало идею налога на интернет

Минкультуры доработало Концепцию глобального лицензирования, предложенную Российским союзом правообладателей (РСП), в соответствии с поручением правительства.
По версии Минкультуры, глобальная лицензия должна распространиться на «музыкальные произведения и фонограммы, аудиовизуальные произведения и произведения литературы». Весь контент будет включен в специальный список — реестр цифровых форм результатов творческой деятельности. Реестр будет вести «аккредитованная государством организация по коллективному управлению [авторскими] правами». Правообладатели могут попросить изъять свой контент из-под действия этой лицензии или, наоборот, дополнить список.
Пользователи, заключая с оператором связи договор на предоставление доступа в интернет, будут «автоматически» давать согласие на заключение лицензионного договора на «возможность свободного обмена в Сети неограниченным количеством обнародованных произведений, а также фонограмм». Это называется «глобальная лицензия» — такого инструмента нет ни в России, ни в других странах, отмечает Минкультуры. Таким образом, люди «получат возможность легально и беспрепятственно обмениваться контентом».
«Лицензионный платеж включается в стоимость услуг доступа к Сети», — говорится в доработанной концепции. Ставку должно определить правительство.
Выплаты для правообладателей должны рассчитываться в зависимости от популярности конкретного контента. В отзыве упоминается, что сборы могут распределяться пропорционально «по группам»: по данным министерства, по итогам 2013 года в скачиваемом пользователями авторском контенте 54% приходилось на аудиовизуальные произведения, 38% — на музыку (без видеоряда), 8% — на литературные произведения.
Отслеживать, какой контент скачивают, выкладывают в Сеть, прослушивают или смотрят, предложено с помощью специального оборудования, работающего на основе технологии Deep Packet Insprection (DPI). Аккредитованная организация за свой счет установит на базе каждого оператора связи программно-аппаратный комплекс, который будет анализировать медиатрафик и идентифицировать в нем конкретные произведения, объясняет пресс-секретарь РСП Юлия Иванина.
Как сообщает РБК, технические требования к этому оборудованию по заказу Минкультуры разработала IT-компания «Систематик».
«Систематик» в своей Технической концепции пишет, что предлагаемый компанией механизм позволит отследить любой факт использования контента в интернете. Рекомендуемый комплекс техники сможет распознать до 90% нешифрованного трафика, но при этом не будет анализировать зашифрованный трафик (протокол https) и передачу данных в торрентах.
Но источник в одной из компаний связи утверждает, что в таком случае внедрение дорогостоящего оборудования на сетях операторов будет попросту бессмысленным.
Организация подобной схемы не решает проблемы доступа к пиратскому контенту, поскольку у абонента есть возможность обхода фильтрации за счет использования протокола https, VPN (виртуальной частной сети, которая создается поверх другой сети) и TOR (системы прокси-серверов, позволяющей устанавливать анонимное сетевое соединение), соглашается представитель МТС Дмитрий Солодовников.
«Технической возможности отслеживать контент, потребляемый абонентами, у операторов не существует», — резюмирует вице-президент по корпоративным коммуникациям «Транстелекома» Татьяна Семенова.
Директор по юридической поддержке бизнеса «ВымпелКома» Денис Широков опасается, что «на реализацию этих идей уйдут годы и цена системы контроля трафика существенно превысит все мыслимые платежи за контент».
«Подобная модель применяется операторами кабельного телевидения: лицензионные отчисления в пользу телеканалов включаются в сумму абонентской платы, которая не зависит от того, будет ли абонент смотреть тот или иной телевизионный канал», — добавляет Иванина.
Фото: zapad24.ru