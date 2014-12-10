Минкультуры доработало идею налога на интернет

Пользователи, заключая с оператором связи договор на предоставление доступа в интернет, будут «автоматически» давать согласие на заключение лицензионного договора на «возможность свободного обмена в Сети неограниченным количеством обнародованных произведений, а также фонограмм». Это называется «глобальная лицензия» — такого инструмента нет ни в России, ни в других странах, отмечает Минкультуры. Таким образом, люди «получат возможность легально и беспрепятственно обмениваться контентом».