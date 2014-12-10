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Директора тюменских школ скрывали свои доходы

10 декабря 2014, 17:57
Более двадцати директоров муниципальных образовательных учреждений Тюмени подали недостоверные сведения о своих доходах или доходах своих супругов.
Сюжет
Тюмень

О нарушениях стало известно сотрудникам прокуратуры города во время проверки соблюдения законодательства при предоставлении руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах и доходах своих супругов.

К примеру, одна из руководительниц школ не указала в декларации доход в сумме 450 тысяч рублей, полученный ею от продажи машины, а другая — не отразила доход супруга в сумме более 800 тысяч рублей, полученный им от реализации квартиры.

«По итогам проверки прокурор города внес в адрес главы администрации Тюмени представление об устранении нарушений закона и наказании виновных лиц. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 24 руководителя образовательных учреждений — им объявлены выговоры, а также приняты меры по недопущению впредь подобных нарушений», — отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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