Десятки семей на Войновке остались без горячей воды на всю зиму

В середине ноября в домах отключили горячую воду. «Тепло Тюмени» — филиал ОАО «СУЭНКО» отключил дома из-за долгов перед ними застройщика дома. Спустя некоторое время в домах исчезло и отопление. «Мы пришли домой, а батареи холодные, — пишут дольщики, — позвонили застройщику, он сказал, что проводятся какие-то работы и отопления пока не будет. Потом позвонили в „Тепло Тюмени“ — там нам сказали, что никаких работ нет, и что на самом деле застройщик нас обманывает. В тот же день из-за перенапряжения в электросети в наших домах выгорела проводка — виной тому мы сами и наши обогреватели и бойлеры. На следующий день электричество нам вернули, но предупредили, чтобы мы больше не грели воду и не включали так много приборов в сеть одновременно. Но как же нам тогда жить?!»