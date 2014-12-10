Десятки семей на Войновке остались без горячей воды на всю зиму

В редакцию интернет-портала NashGorod.ru обратились жильцы домов № № 24/1 и 24/2 по улице Станционной. В своем письме, которое подписали порядка пятидесяти семей, тюменцы пишут, что вынуждены жить без отопления и горячей воды всю зиму.
Дома, застройщиком которых является ООО «Тюмень Великая», обещали ввести в эксплуатацию еще в 2012 году, однако до сих пор этого не произошло. Несколько лет назад дольщикам выдали ключи от квартир и разрешили проводить ремонтные работы — жильцы тут же начали укладывать плитку и штукатурить стены, готовясь стать полноправными собственниками приобретенного жилья. Однако тогда дом не прошел государственную проверку, впрочем, как и все последующие.
«Квартиры в доме были недорогие, — вспоминает дольщик Алексей, — нам помогли деньгами родственники и сразу же после свадьбы мы с женой переехали сюда. Район нам нравится, как и сам дом. За год полностью сделали ремонт, обжили нашу „однушку“, а полгода назад у нас родился сын. Сейчас нам отключили горячую воду и отопление — мы ужасно мерзнем, каждый вечер кипятим ведра воды для того, чтобы искупать сынишку».
В середине ноября в домах отключили горячую воду. «Тепло Тюмени» — филиал ОАО «СУЭНКО» отключил дома из-за долгов перед ними застройщика дома. Спустя некоторое время в домах исчезло и отопление. «Мы пришли домой, а батареи холодные, — пишут дольщики, — позвонили застройщику, он сказал, что проводятся какие-то работы и отопления пока не будет. Потом позвонили в „Тепло Тюмени“ — там нам сказали, что никаких работ нет, и что на самом деле застройщик нас обманывает. В тот же день из-за перенапряжения в электросети в наших домах выгорела проводка — виной тому мы сами и наши обогреватели и бойлеры. На следующий день электричество нам вернули, но предупредили, чтобы мы больше не грели воду и не включали так много приборов в сеть одновременно. Но как же нам тогда жить?!»
Как сообщил нашему корреспонденту менеджер Александр из ООО «Тюмень Великая», дольщики действительно остались в «неудобном положении», однако в этом, по словам молодого человека, они виноваты сами. «Мы несколько раз предлагали жильцам начать платить за воду — но они отказывались — сейчас из-за долга у них отключено водоснабжение. Ближайшая госпроверка назначена на декабрь и, если дом ее пройдет, возможно горячая вода вернется в феврале. Но точно не раньше».
Точную сумму долга Александр не назвал, но, по словам жильцов, задолженность, скопившаяся перед ресурсоснабжающей организацией, составляет более двух миллионов рублей. «Мы согласны на все, согласны платить, но только за то, что и вправду потребили — пишут жильцы, — Нам предлагают платить неизвестно кому, без документов, без точных цифр. Предлагают оплатить долг застройщика нам — а это по 15 тысяч рублей с квартиры. Некоторые из нас живут здесь менее полугода, разве они потратили за это время воды на 15 тысяч? Нет».
«Напряжение у жильцов накаляется, — говорит Алексей, — когда сгорела проводка и мы остались без воды, отопления и света — оно достигло предела. Мы поехали в управу, в администрацию, пытались найти застройщика, но все безрезультатно. Мы писали обращения депутатам, в жилинспекцию, администрацию города и нашему полпреду, но на нас не реагируют. Звонили Владимиру Якушеву на „прямую линию“. Чего ждут власти? Как они это допустили? У нас живут десятки семей — и инвалиды и пенсионеры. И куча детей, включая моего мальца. Мы купили квартиру уже очень давно и до сих пор не являемся ее владельцами. На меня и мою семью наплевали. Наплевали на моего ребенка».
Сейчас обманутые дольщики ищут компромисс с ресурсоснабжающей организацией, которая согласилась пойти им навстречу. Однако жильцы пока не уверены в удачном исходе переговоров и готовят новые обращения, одно из которых адресовано Владимиру Путину. Отопление, как нам стало известно, жильцам дали, но только на месяц. Если ничего не изменится, в начале января, во время рождественских праздников, его снова отключат, из-за непогашенных долгов. А вот горячей воды у семей нет и не будет — застройщик попросил жильцов «потерпеть хотя бы до весны».