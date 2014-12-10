Депутаты хотят усложнить покупку полиса ОСАГО

Интересно, что хотя депутаты говорят о низкой собираемости транспортного налога, -де-факто сборы растут. По данным РСА, в стране насчитывается 40 регионов, где бизнес ОСАГО убыточен. Таким образом, требование дополнительного документа для оформления ОСАГО может усложнить покупку обязательного полиса и оказаться на руку страховщикам.