Депутаты хотят усложнить покупку полиса ОСАГО

В России могут запретить продавать полисы ОСАГО в случае, если водитель не оплатил транспортный налог. Соответствующие поправки к закону об ОСАГО вскоре поступят в Госдуму.
В соответствии с поправками, закон об ОСАГО предлагается дополнить пунктом, который сделает обязательным предоставление страховщикам при покупке полиса «автогражданки» справки об отсутствии долгов по транспортному налогу.
«Для многих регионов транспортный налог является проблемным. Доля поступлений во многие региональные бюджеты характеризуется ежегодным снижением при одновременном увеличении количества транспорта, зарегистрированного ГИБДД», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Интересно, что хотя депутаты говорят о низкой собираемости транспортного налога, -де-факто сборы растут. По данным РСА, в стране насчитывается 40 регионов, где бизнес ОСАГО убыточен. Таким образом, требование дополнительного документа для оформления ОСАГО может усложнить покупку обязательного полиса и оказаться на руку страховщикам.