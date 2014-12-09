Волонтеры-спасатели будут учиться поиску пострадавших зимой

Как сообщает пресс-служба Областного центра дополнительного образования детей и молодежи, сборы пройдут на территории спортивно-оздоровительной базы «Азимут» (18 км. Ялуторовского тракта, село Онохино). В мероприятии будут принимать участие более 30 волонтеров. Все они являются представителями добровольческих молодежных и студенческих спасательных отрядов региона. Сборы будут проходить под наблюдением Тюменского регионального отделения «Союза спасателей России».