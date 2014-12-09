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Волонтеры-спасатели будут учиться поиску пострадавших зимой

9 декабря 2014, 17:00
Волонтеры-спасатели молодежного движения Тюменской области проведут учебно-тренировочные сборы по теме «Поисково-спасательные работы на природе в зимнее время». Участники тренировки в период с 12 по 14 декабря будут отрабатывать навыки перемещения по пересеченной местности и поиска пострадавших.

Как сообщает пресс-служба Областного центра дополнительного образования детей и молодежи, сборы пройдут на территории спортивно-оздоровительной базы «Азимут» (18 км. Ялуторовского тракта, село Онохино). В мероприятии будут принимать участие более 30 волонтеров. Все они являются представителями добровольческих молодежных и студенческих спасательных отрядов региона. Сборы будут проходить под наблюдением Тюменского регионального отделения «Союза спасателей России».

Участникам предстоят соревнования в следующих дисциплинах: ночной лыжный марш-бросок на 12 километров, спасение человека из полыньи, поиск пострадавших по радиосвязи, первая доврачебная помощь, ориентирование на местности и прочих испытаниях. Для всех участников тренировочных сборов будет организована «холодная» ночевка в лесу.

#Новости#Волонтеры#Тренировка#Спасатели#Алексей#Общество
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