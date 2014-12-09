В Тюмени установили красный почтовый ящик

«Этот почтовый ящик предназначен только для отправлений, адресованных жителям Тюмени или организациям, расположенным на ее территории. Если вы хотите отправить письмо соседу, то он его получит через два дня. Пока неизвестно планируется ли в будущем установка таких красных почтовых ящику по городу, это будет известно позже», — пояснили в пресс-службе «Почты России».