В Тюмени установили красный почтовый ящик

«Этот почтовый ящик предназначен только для отправлений, адресованных жителям Тюмени или организациям, расположенным на ее территории. Если вы хотите отправить письмо соседу, то он его получит через два дня. Пока неизвестно планируется ли в будущем установка таких красных почтовых ящику по городу, это будет известно позже», — пояснили в пресс-службе «Почты России».
Специальный ящик располагается на фасаде центрального почтового отделения города Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 56.
Отметим, что теперь в Тюмени будут функционировать почтовые ящики трех цветов: красные — для внутригородской почты, желтые — для ускоренных «Отправлений 1 класса» и синие — для корреспонденции в другие регионы.