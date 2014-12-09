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В Тюмени установили красный почтовый ящик

9 декабря 2014, 09:32
В Тюмени у центрального отделения связи установили красный почтовый ящик, предназначенный только для внутригородской корреспонденции. Нововведение позволит сократить сроки доставки письменной корреспонденции по городу и соблюдать контрольный срок пересылки по Тюмени — два дня, не считая дня отправки.
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Тюмень

«Этот почтовый ящик предназначен только для отправлений, адресованных жителям Тюмени или организациям, расположенным на ее территории. Если вы хотите отправить письмо соседу, то он его получит через два дня. Пока неизвестно планируется ли в будущем установка таких красных почтовых ящику по городу, это будет известно позже», — пояснили в пресс-службе «Почты России».

Специальный ящик располагается на фасаде центрального почтового отделения города Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 56.

Отметим, что теперь в Тюмени будут функционировать почтовые ящики трех цветов: красные — для внутригородской почты, желтые — для ускоренных «Отправлений 1 класса» и синие — для корреспонденции в другие регионы.

#Новости#Почта России#Письма#Тюмень#Саша#Общество
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