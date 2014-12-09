Тюменцы весьма активно обращаются за бесплатной юридической помощью

Не все знают, но в Тюмени можно абсолютно бесплатно получить юридическую помощь. Услуги, правда, оказывают не специалисты с многолетним опытом, а студенты. Зато они, не требуя денег, помогают тюменцам разобраться в земельных спорах, решить вопросы с наследством, составить исковое заявление.
«Оказание бесплатной юридической помощи населению, которое не всегда в состоянии оплатить услуги, — одно из направлений деятельности „Ассоциации юристов России“. Помощь оказывают студенты, для них это возможность приобрести необходимые профессиональные навыки. При этом оказываемая юридическая помощь качественная и достаточно квалифицированная: ребятам действительно интересна эта работа, они стараются докопаться до сути», — отметил во время встречи с журналистами председатель тюменского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Анатолий Сушинских.
Отметим, что студенты — учащиеся третьего-четвертого курсов и магистранты — работают на общественных началах, ради получения опыта и необходимой практики.
Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru руководитель аппарата регионального отделения «Ассоциации юристов России» Галина Капитонова, тюменцы достаточно активно пользуются возможностью бесплатно получить юридическую помощь. Так, за последние три месяца за услугами обратились порядка 140 граждан, а за пять лет юридическую помощь получили около 4 тысяч человек.
В основном за помощью приходят тюменцы, но примерно 15% обратившихся — жители различных населенных пунктов, расположенных вблизи областного пункта. Начинающие юристы консультируют граждан и помогают им с составлением различных процессуальных документов, в частности, исковых заявлений. Чаще всего тюменцам требуется помощь в вопросах, связанных, в частности, с земельными правоотношениями и с получением наследства, а также в трудовых вопросах. Чего не могут начинающие юристы, так это оказывать представительства в суде.
Добавим, что за бесплатной юридической помощью можно обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Тургенева, 9, каб. 103. Время работы — с понедельника по пятницу, с 10.00 до 12.00.