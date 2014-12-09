Тюменцы весьма активно обращаются за бесплатной юридической помощью

В основном за помощью приходят тюменцы, но примерно 15% обратившихся — жители различных населенных пунктов, расположенных вблизи областного пункта. Начинающие юристы консультируют граждан и помогают им с составлением различных процессуальных документов, в частности, исковых заявлений. Чаще всего тюменцам требуется помощь в вопросах, связанных, в частности, с земельными правоотношениями и с получением наследства, а также в трудовых вопросах. Чего не могут начинающие юристы, так это оказывать представительства в суде.