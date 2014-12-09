Судебные приставы арестовали семь вертолетов в Тобольске

«Исполнительное производство в отношении должника возбуждено в УФССП России по Москве. Судебные приставы, узнав об имуществе принадлежащем авиакомпании находящимся в г. Тобольске, направили в УФССП России по Тюменской области постановление о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий», — говорится в официальном сообщении УФССП по Тюменской области. В настоящее время имущество арестовано и передано на ответственное хранение представителю взыскателя.
В информации не уточняется, о какой именно авиакомпании идет речь, однако, как сообщает ИТАР-ТАСС, со ссылкой на свой источник в ведомстве арестованное имущество принадлежит авиакомпании UTair, а истцом по делу выступает Альфа-Банк.
Ранее сообщалось, что 4 декабря ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «Авиализинг» подала в Арбитражный суд Ханты-Мансийского округа иск о признании авиаперевозчика банкротом. Основанием послужила задолженность в размере 3,5 млн. рублей, которая возникла у UTair из-за аренды самолета Ту-154-М. Перевозчик в свою очередь опроверг информацию о своем банкротстве, заявив, что иск контрагента не окажет существенного влияния на стабильную работу компании.
Вместе с тем судебные тяжбы перевозчика ждут еще с несколькими предприятия. Помимо иска от «Авиализинга» взыскать с UTair 9,5 млн. рублей требуют аэропорты Кольцово и Перми. Иск Кольцово на 2 млн. рублей зарегистрирован в арбитражном суде Свердловской области, иск от пермского аэропорта на 7 млн. поступил в краевой арбитражный суд. Также ранее лизинговая компания «Югра СПб» обратилась с требованием взыскать с UTair 687 млн. рублей долга по четырем векселям.