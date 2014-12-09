Судебные приставы арестовали семь вертолетов в Тобольске

«Исполнительное производство в отношении должника возбуждено в УФССП России по Москве. Судебные приставы, узнав об имуществе принадлежащем авиакомпании находящимся в г. Тобольске, направили в УФССП России по Тюменской области постановление о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий», — говорится в официальном сообщении УФССП по Тюменской области. В настоящее время имущество арестовано и передано на ответственное хранение представителю взыскателя.