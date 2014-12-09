Пластику покусанной девочке помог сделать «Ключ к жизни»

В 2014 году детям помогали не только в лечении, но и в приобретении лекарственных препаратов, медицинского оборудования и средств реабилитации. Так, для двенадцатилетнего Ильдара приобретен новый протез голени. Мальчик попал в ДТП и после перенесения повторной операции остро нуждался в новом протезе. Для Лизы из Ялуторовска приобретен волюметрический насос, который помогает вводить растворы лекарственных препаратов с высокой точностью дозирования в домашних условиях, а также дорогостоящие лекарственные препараты.