Пластику покусанной девочке помог сделать «Ключ к жизни»

Так, Виолетте из Тюмени в сентябре текущего года была сделана вторая пластическая операция. Полтора года назад на девочку напал бойцовский пес: снял с малышки скальп, повредил глаз и откусил щеку. Пятнадцатилетнему Матвею из областной столицы, также после укуса собаки и уже проведенного лечения выполнена пластическая операция для восстановления носа.
20 ребят с детским церебральным параличом летом 2014 года побывали в Евпаторийском санатории. В этом году в проект были включены дети с заболеваниями аутистического спектра. Летом 12 из них прошли реабилитацию в санатории Крыма. Осенью израильский центр вместе с одним из тюменских детей посетили эксперты «Ключа к жизни» для обмена опытом. Теперь современные методики реабилитации для детей-аутистов будут применяться и в Тюмени.
В этом же году впервые в рамках проекта 50 ребятишек с заболеванием ДЦП смогли посетить занятия по иппотерапии. В следующем году данное направление реабилитации в рамках «Ключа к жизни» будет продолжено. Кроме того, экспертным советом рассматривается возможность организации занятий для детей с ДЦП по гидротерапии.
В 2014 году детям помогали не только в лечении, но и в приобретении лекарственных препаратов, медицинского оборудования и средств реабилитации. Так, для двенадцатилетнего Ильдара приобретен новый протез голени. Мальчик попал в ДТП и после перенесения повторной операции остро нуждался в новом протезе. Для Лизы из Ялуторовска приобретен волюметрический насос, который помогает вводить растворы лекарственных препаратов с высокой точностью дозирования в домашних условиях, а также дорогостоящие лекарственные препараты.
Напомним, что в настоящее время в Германии проходит лечение саркомы Юинга пятилетний Ваня из Тюмени, а Полина из Ялуторовска -третий курс лечения в Израиле. В декабре девочке будет проведена очередная операция, и по прогнозам специалистов Полина Новый год будет отмечать уже дома.
Тюменские организации стали активнее оказывать адресную помощь маленьким пациентам, нуждающимся в лечении, родители которых работают на данных предприятиях. Всего за 2014 год в рамках проекта было перечислено 27 миллионов рублей. За три с половиной года благотворители направили на лечение детей 65 миллионов рублей.
Появились и новые формы для перечисления благотворительных пожертвований. С ноября текущего года их можно осуществлять через банкоматы Ханты-Мансийского банка.
Очень приятно, что дети — участники проекта не только лечатся, но принимают участие в спортивных соревнованиях. В этом году у проекта «Ключ к жизни» появился свой чемпион. В паралимпийской выездке с проблемами опорно-двигательного аппарата, которая проходила в Уфе 2 октября, Никита Чистяков занял первое место.
Фото: old.t-i.ru