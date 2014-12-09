Мост на Мельникайте будут реконструировать в 2015 году

Об этом сегодня на Областной практической конференции по недвижимости-2014 сказал заместитель начальника Главного управления строительства области Андрей Басов.
«Одной из приоритетных задач регионального правительства стало улучшение ситуации на дорогах, повышение комфорта и безопасности пешеходов и водителей. За последние 8 лет в области построено и реконструировано порядка 500 км региональных и муниципальных автодорог, 45 мостов, отремонтировано более 4 тысяч км дорог местного значения, ведется строительство 3 мостовых сооружений. Планируется приступить к строительству 8 транспортных развязок и 2 мостов. В частности, идет строительство моста через Туру на Челюскинцев, транспортная развязка на улице Монтажников, движение по которой уже сегодня запущено, и мы не можем не заметить положительный эффект». — сказал он.
Андрей Викторович сообщил и о том, что развивается и транспортная инфраструктура в области: построены и реконструированы авто и железнодорожные вокзалы, ведется строительство не только в областном центре, но и в муниципальных образованиях. Также замруководителя ГУСа напомнил, что и в аэропорту «Рощино» ведется реконструкция. «Она идет сегодня по плану. Думаю, что первый этап строительства — это два пристроя, которые уже сегодня готовы, — будут введены в эксплуатацию до конца текущего года», — завершил он.
По словам Андрея Басова, в 2014 году на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры выделено более 18 млрд рублей. План на 2015 год составляет более 9 млрд рублей.