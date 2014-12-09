Мост на Мельникайте будут реконструировать в 2015 году

Андрей Викторович сообщил и о том, что развивается и транспортная инфраструктура в области: построены и реконструированы авто и железнодорожные вокзалы, ведется строительство не только в областном центре, но и в муниципальных образованиях. Также замруководителя ГУСа напомнил, что и в аэропорту «Рощино» ведется реконструкция. «Она идет сегодня по плану. Думаю, что первый этап строительства — это два пристроя, которые уже сегодня готовы, — будут введены в эксплуатацию до конца текущего года», — завершил он.