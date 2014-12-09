nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Минздрав упростит оборот наркосодержащих лекарств

9 декабря 2014, 11:30
Минздрав предлагает упростить хранение и перевозку лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства. Это сделает их выгодным товаром для аптек.
Сюжет
Тюмень

В министерстве считают, что цены на перевозку и охрану обезболивающих препаратов с содержанием наркотических или психотропных веществ и прекурсоров завышены. Это объясняется «практически монопольным» диктатом тарифов со стороны фельдъегерской службы и вневедомственной охраны МВД. Такое положение делает продажу названных препаратов невыгодным, поскольку велики издержки на доставку и охрану. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Коммерсантъ».

Действующее законодательство делит аптеки на три категории в зависимости от сроков хранения наркосодержащих препаратов. Установленный период хранения составляет (соответственно по категориям) три месяца, десять суток или один торговый день. В двух последних случаях накладные расходы резко увеличиваются, поскольку необходимо чаще прибегать к услугам перевозчиков, а в первом случае — возрастают затраты на охрану.

Минздрав предлагает соединить плюсы всех трех категорий: разрешить всем аптекам хранить наркотические препараты по три месяца и при этом снизить требования к охране при перевозке малого количества психотропных веществ.

По данным Минздрава на февраль 2014 года, лицензию на продажу наркотических препаратов получили 1,6 тысячи аптек по всей России. В ряде регионов аптек с такой лицензией нет вообще, то есть население не обеспечено сильными обезболивающими.

В 2014 году в ряде крупных городов России произошла серия суицидов раковых больных. Одной из причин их добровольного ухода из жизни являлось отсутствие в свободном доступе сильных обезболивающих препаратов.

Фото: damopedia.ru

#Новости#Лекарства#Минздрав РФ#Здравоохранение#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25