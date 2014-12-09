Минздрав упростит оборот наркосодержащих лекарств

В министерстве считают, что цены на перевозку и охрану обезболивающих препаратов с содержанием наркотических или психотропных веществ и прекурсоров завышены. Это объясняется «практически монопольным» диктатом тарифов со стороны фельдъегерской службы и вневедомственной охраны МВД. Такое положение делает продажу названных препаратов невыгодным, поскольку велики издержки на доставку и охрану. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Коммерсантъ».