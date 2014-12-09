Минздрав упростит оборот наркосодержащих лекарств

В министерстве считают, что цены на перевозку и охрану обезболивающих препаратов с содержанием наркотических или психотропных веществ и прекурсоров завышены. Это объясняется «практически монопольным» диктатом тарифов со стороны фельдъегерской службы и вневедомственной охраны МВД. Такое положение делает продажу названных препаратов невыгодным, поскольку велики издержки на доставку и охрану. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Коммерсантъ».
Действующее законодательство делит аптеки на три категории в зависимости от сроков хранения наркосодержащих препаратов. Установленный период хранения составляет (соответственно по категориям) три месяца, десять суток или один торговый день. В двух последних случаях накладные расходы резко увеличиваются, поскольку необходимо чаще прибегать к услугам перевозчиков, а в первом случае — возрастают затраты на охрану.
Минздрав предлагает соединить плюсы всех трех категорий: разрешить всем аптекам хранить наркотические препараты по три месяца и при этом снизить требования к охране при перевозке малого количества психотропных веществ.
По данным Минздрава на февраль 2014 года, лицензию на продажу наркотических препаратов получили 1,6 тысячи аптек по всей России. В ряде регионов аптек с такой лицензией нет вообще, то есть население не обеспечено сильными обезболивающими.
В 2014 году в ряде крупных городов России произошла серия суицидов раковых больных. Одной из причин их добровольного ухода из жизни являлось отсутствие в свободном доступе сильных обезболивающих препаратов.
Фото: damopedia.ru