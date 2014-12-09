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ГИБДД продолжает поиски дальнобойщика, насмерть сбившего женщину

9 декабря 2014, 14:03
Сотрудники тюменской ГИБДД продолжают поиски водителя, сбившего пожилую женщину в минувшую субботу, 6 декабря, и просят содействия у жителей других регионов России в установлении личности дальнобойщика.
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Полиция

Напомним, смертельное ДТП случилось в 20:40 на 436 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Здесь фура сбила 61-летнюю женщину. Машина протащила пешехода около двухсот метров, потом водитель остановился, вытащил тело несчастной из-под автомобиля, выбросил на обочину и уехал. Все это зафиксировал видеорегистратор одного из большегрузов, стоящих ночью на обочине, пока его водитель спал.

Сотрудники ГИБДД оперативно провели ряд розыскных мероприятий. В районе Тобольска задержали похожую фуру, но вскоре выяснилось, что повреждения на автомобиле появились гораздо раньше, чем произошло ДТП.

За время, прошедшее с момента трагедии, инспекторы кропотливо просматривали записи с камер видеонаблюдения на автозаправках, кафе, местах отдыха водителей-дальнобойщиков. Путем сопоставления всех собранных фактов и видеоматериалов удалось установить фуру Volvo с синей кабиной и белым рефрижератором, на задней части полуприцепа установлены дополнительные габаритные огни. Водитель грузовика обедал в придорожном кафе, рассчитался за покупки наличными деньгами.

ГИБДД просит всех кто знает этого человека на фото, обедавшего в кафе, помочь установить его личность. Возможно, это разыскиваемый водитель.

Известно, что фура поехала в сторону тобольского направления с севера. Неизвестно, из какого она региона. На задержание скрывшегося водителя ориентированы сотрудники полиции других субъектов Российской Федерации.

Всем, кто может помочь в установлении личности водителя на фото, просьба позвонить в дежурную часть: ГИБДД Тюменской области по телефону 8(3452)29-12-14, УМВД России по Тюменской области по телефону 8(3452)29-14-32, либо на телефон доверия Госавтоинспекции Тюменской области: 8(3452)794–594.

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