ГИБДД продолжает поиски дальнобойщика, насмерть сбившего женщину

Напомним, смертельное ДТП случилось в 20:40 на 436 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. Здесь фура сбила 61-летнюю женщину. Машина протащила пешехода около двухсот метров, потом водитель остановился, вытащил тело несчастной из-под автомобиля, выбросил на обочину и уехал. Все это зафиксировал видеорегистратор одного из большегрузов, стоящих ночью на обочине, пока его водитель спал.