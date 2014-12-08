В столкновении с самосвалом погибли две женщины

Водитель самосвала, водительский стаж которого два года, не соблюдал дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении транспортного средства. Во избежание столкновения с ним, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером, под управлением 37-летней женщины, водительский стаж которой с 2005 года.
В результате столкновения в автомобиле Hуundai погибли две женщины — пассажира (20 лет и 34 года), сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры, травмы различной степени тяжести получили водитель и еще одна женщина — пассажир 1982 года рождения.