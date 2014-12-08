nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В столкновении с самосвалом погибли две женщины

8 декабря 2014, 11:03
Две молодые женщины погибли в лобовом столкновении, произошедшем пятого декабря на 627 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. В кроссовер Hуundai Santa Fe, в котором находились женщины, врезался самосвал Renault, под управлением 20-летнего водителя.
Сюжет
Югра

Водитель самосвала, водительский стаж которого два года, не соблюдал дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении транспортного средства. Во избежание столкновения с ним, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером, под управлением 37-летней женщины, водительский стаж которой с 2005 года.

В результате столкновения в автомобиле Hуundai погибли две женщины — пассажира (20 лет и 34 года), сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры, травмы различной степени тяжести получили водитель и еще одна женщина — пассажир 1982 года рождения.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Югра#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25