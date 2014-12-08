В ДТП с автобусом погиб пассажир, а водителю срочно требуются доноры

Автомобиль Lada Kalina выезжал со второстепенной дороги и не пропустил автобус, доставлявший на работу сотрудников одного из тюменских предприятий. Уходя от столкновения, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, по которой двигалась Lada Largus, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.