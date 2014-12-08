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В ДТП с автобусом погиб пассажир, а водителю срочно требуются доноры

8 декабря 2014, 11:31
Около четырех часов утра в воскресенье, 7 декабря, на улице 2-я Луговая столкнулись автобус МАЗ и автомобиль Lada Largus. Спровоцировала аварию женщина-водитель третьего автомобиля — Lada Kalina. Ее водительский стаж всего 5 месяцев.

Автомобиль Lada Kalina выезжал со второстепенной дороги и не пропустил автобус, доставлявший на работу сотрудников одного из тюменских предприятий. Уходя от столкновения, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, по которой двигалась Lada Largus, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

В результате аварии погиб один из пассажиров Largus, 30-летний мужчина. Водитель и еще пятеро пассажиров семиместной «Лады» получили тяжелые травмы. Черепно-мозговая травма, переломы ребер и голени у 30-летнего брата-близнеца погибшего, также ехавшего в автомобиле.

У 43-летнего водителя автомобиля Владимира Акифьева черепно-мозговая травма, переломы голени и ребер. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщают родственники пострадавшего, мужчине требуется срочное переливание крови. Помочь мужчине можно обратившись в областную станцию переливания крови по улице Энергетиков, 35.

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