Тюменские лыжники заблудились в Кемеровской области

«На лыжах и на снегоступах спасатели пробирались в поисках парней и спустя некоторое время вышли на их след. Через час спасателям удалось обнаружить потерявшихся горнолыжников. Ими оказались жители города Тюмень 1983 и 1984 года рождения. С помощью снегоступов их вывели к поселку Чугунаш», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.