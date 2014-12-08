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Тюменские лыжники заблудились в Кемеровской области

8 декабря 2014, 17:42
Тюменским лыжникам, приехавшим кататься в Кемеровскую область, потребовалась помощь местных спасателей: молодые люди поднялись на гору Утуя, потеряли ориентир и заблудились.

Тюменским лыжникам, приехавшим кататься в Кемеровскую область, потребовалась помощь местных спасателей: молодые люди поднялись на гору Утуя, потеряли ориентир и заблудились.

6 декабря в Кемеровскую областную поисково-спасательную службу позвонил мужчина. Он рассказал, что два его друга заблудились, катаясь на горных лыжах. По словам звонившего, они поднялись на гору Утуя на ратраке и потеряли ориентир.

Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда, обеспечивающие безопасность в горнолыжном комплексе «Шерегеш», выехали на снегоходе в район предполагаемого местонахождения потерявшихся.

«На лыжах и на снегоступах спасатели пробирались в поисках парней и спустя некоторое время вышли на их след. Через час спасателям удалось обнаружить потерявшихся горнолыжников. Ими оказались жители города Тюмень 1983 и 1984 года рождения. С помощью снегоступов их вывели к поселку Чугунаш», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Из поселка молодых людей доставили в гостиницу на снегоходах. В медицинской помощи тюменцы не нуждались.

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