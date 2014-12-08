Тюменские хирурги успешно прооперировали ребенка с пороком сердца

Новорожденному мальчику из Нового Уренгоя сразу после рождения был поставлен диагноз порок сердца. 90% с таким пороком сердца без операции погибают в первые 3 дня, а 2% детей — не доживают и месяца.
Состояние малыша резко ухудшалось и его нужно было срочно везти в кардиохирургическое отделение. Однако, региональные центры в Томске и Новосибирске дали отказ, к тому же последний расположен слишком далеко, и ребенок мог просто не доехать. Тюменские же кардиохирурги Областной клинической больницы № 1 в лице Кирилла Горбатикова приняли решение взять ребенка на операцию.
Новорожденный был доставлен в Тюмень прямым рейсом на самолете. Новорожденному сделали транспозицию магистральных сосудов. Это очень сложная операция, требующая мастерства и опыта работающей бригады, а также дорогостоящего оборудования. Плюс ее в том, что впоследствии малышу не потребуется проводить дополнительного хирургического вмешательства.
Отметим, за 2 года в Областной клинической больнице № 1 было прооперировано 10 новорожденных с таким пороком сердца. Помимо этого, Кардиохирургическое отделение № 2 Областной больницы под руководством Кирилла Горбатикова входит в 10 лучших детских кардиохирургических отделений России. Кроме того, отдельная реанимация новорожденных позволяет успешно выхаживать послеоперационных пациентов.
В реанимации новорожденные могут находиться от нескольких дней до 2–3 месяцев. «Удачно и вовремя сделанная операция на сердце состоит из 20% успеха, а за остальное отвечает выхаживание и уход», — подчеркнул Кирилл Горбатиков.
Сейчас ребенок переведен в Перинатальный центр Тюмени и это следующий важный этап реабилитации ребенка. Малыш находится со своей мамой под постоянным наблюдением докторов, где он проходит восстановительное лечение. В Перинатальном центре маме помогут также наладить грудное вскармливание и уход за ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Областной клинической больницы № 1.