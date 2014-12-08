Тюменские хирурги успешно прооперировали ребенка с пороком сердца

Состояние малыша резко ухудшалось и его нужно было срочно везти в кардиохирургическое отделение. Однако, региональные центры в Томске и Новосибирске дали отказ, к тому же последний расположен слишком далеко, и ребенок мог просто не доехать. Тюменские же кардиохирурги Областной клинической больницы № 1 в лице Кирилла Горбатикова приняли решение взять ребенка на операцию.