Тюменская самбистка одолела всех на кадетском первенстве мира

Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области, право на участие в международном первенстве Алина Сергеева завоевала, победив на всероссийских соревнования, которые прошли в сентябре этого года в г. Клинцы Брянской области.
На Кипре вместе с тюменской самбисткой за медали боролись еще 185 участников из 19 стран мира. Борьба проходила в 20 весовых категориях, Алина выступала в среднем весе до 41 килограмма.
На пути к победе тюменка одолела соперниц из Украины и Казахстана, а в финальном поединке представительницу Белоруссии. Чтобы завершить схватку, ей хватило всего полторы минуты. Следует отметить, что в международных соревнованиях Алина принимает участие впервые.