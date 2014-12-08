Тюменская самбистка одолела всех на кадетском первенстве мира

На пути к победе тюменка одолела соперниц из Украины и Казахстана, а в финальном поединке представительницу Белоруссии. Чтобы завершить схватку, ей хватило всего полторы минуты. Следует отметить, что в международных соревнованиях Алина принимает участие впервые.