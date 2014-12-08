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Тюменская самбистка одолела всех на кадетском первенстве мира

8 декабря 2014, 14:24
Тюменская спортсменка Алина Сергеева завоевала золотую медаль, победив на кадетском первенстве мира по самбо. Общемировые соревнования проходили 6–7 декабря на Кипре, в городе Лимассол.

Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области, право на участие в международном первенстве Алина Сергеева завоевала, победив на всероссийских соревнования, которые прошли в сентябре этого года в г. Клинцы Брянской области.

На Кипре вместе с тюменской самбисткой за медали боролись еще 185 участников из 19 стран мира. Борьба проходила в 20 весовых категориях, Алина выступала в среднем весе до 41 килограмма.

На пути к победе тюменка одолела соперниц из Украины и Казахстана, а в финальном поединке представительницу Белоруссии. Чтобы завершить схватку, ей хватило всего полторы минуты. Следует отметить, что в международных соревнованиях Алина принимает участие впервые.

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