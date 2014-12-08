Россиянам будут доплачивать за дорогой бензин

Уже в скором времени россияне смогут получить компенсацию в случае покупки топлива по необоснованно завышенным ценам. Именно такие поправки в закон «О конкуренции» готовит Федеральная антимонопольная служба.
Как заявил начальник правового управления ФАС Сергей Пузыревский, речь идет о компенсации от 1% до 15% от понесенных клиентом затрат на приобретение каких-либо товаров или услуг у поставщика, занимающего доминирующее положение на рынке.
Компенсация будет выплачиваться в том случае, если ФАС выявит ценовой сговор поставщиков и факт сговора будет подтвержден в суде. В этом случае приобретателю товара или услуги надо будет обратиться в суд, приложив к заявлению чек или договор с недобросовестной компанией и решение ФАС. Иски смогут подавать как частные, так и юридические лица.
Сколько выплачивать потребителю — 1% или 15%, — будет решать суд. Как отмечают в ФАС, хотя это немного, такая компенсация будет гарантирована законом в случае его принятия, к тому же сейчас пострадавшие от ценового сговора клиенты как правило вообще не получают никакого возмещения убытков.
Кстати, торговля бензином — не единственная сфера, где ФАС видит поле для подобных исков. Кроме нее, сговоры могут быть найдены при торговле продуктами питания, предоставлении услуг ЖКХ и в других сферах.