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Россиянам будут доплачивать за дорогой бензин

8 декабря 2014, 14:47
Уже в скором времени россияне смогут получить компенсацию в случае покупки топлива по необоснованно завышенным ценам. Именно такие поправки в закон «О конкуренции» готовит Федеральная антимонопольная служба.

Уже в скором времени россияне смогут получить компенсацию в случае покупки топлива по необоснованно завышенным ценам. Именно такие поправки в закон «О конкуренции» готовит Федеральная антимонопольная служба.

Как заявил начальник правового управления ФАС Сергей Пузыревский, речь идет о компенсации от 1% до 15% от понесенных клиентом затрат на приобретение каких-либо товаров или услуг у поставщика, занимающего доминирующее положение на рынке.

Компенсация будет выплачиваться в том случае, если ФАС выявит ценовой сговор поставщиков и факт сговора будет подтвержден в суде. В этом случае приобретателю товара или услуги надо будет обратиться в суд, приложив к заявлению чек или договор с недобросовестной компанией и решение ФАС. Иски смогут подавать как частные, так и юридические лица.

Сколько выплачивать потребителю — 1% или 15%, — будет решать суд. Как отмечают в ФАС, хотя это немного, такая компенсация будет гарантирована законом в случае его принятия, к тому же сейчас пострадавшие от ценового сговора клиенты как правило вообще не получают никакого возмещения убытков.

Кстати, торговля бензином — не единственная сфера, где ФАС видит поле для подобных исков. Кроме нее, сговоры могут быть найдены при торговле продуктами питания, предоставлении услуг ЖКХ и в других сферах.

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