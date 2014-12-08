Россиянам будут доплачивать за дорогой бензин

Компенсация будет выплачиваться в том случае, если ФАС выявит ценовой сговор поставщиков и факт сговора будет подтвержден в суде. В этом случае приобретателю товара или услуги надо будет обратиться в суд, приложив к заявлению чек или договор с недобросовестной компанией и решение ФАС. Иски смогут подавать как частные, так и юридические лица.