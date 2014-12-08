Путин поручил создать систему госконтроля за медкомпаниями

При этом правительству поручено «обратить особое внимание на достаточность у Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения полномочий и инструментов для обеспечения контроля за качеством оказываемых медицинских услуг, в том числе организациями первичного звена здравоохранения».
Кроме того, президент поручил внедрить образовательный сертификат для профессиональной переподготовки и повышения квалификации врачей, обеспечивающий им право выбора образовательных организаций и технологий, дополнительных профессиональных программ и форм обучения, включая стажировку.
Путин также поручил продлить срок действия госпрограммы «Доступная среда» до 2020 года. Необходимые решения должны быть приняты до 1 июня 2015 года.
Фото: shoptips.ru