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Путин поручил создать систему госконтроля за медкомпаниями

8 декабря 2014, 10:09
Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июля 2015 года внести поправки в законодательство для создания централизованной системы госконтроля за качеством работы медицинских и фармацевтических организаций.

При этом правительству поручено «обратить особое внимание на достаточность у Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения полномочий и инструментов для обеспечения контроля за качеством оказываемых медицинских услуг, в том числе организациями первичного звена здравоохранения».

Кроме того, президент поручил внедрить образовательный сертификат для профессиональной переподготовки и повышения квалификации врачей, обеспечивающий им право выбора образовательных организаций и технологий, дополнительных профессиональных программ и форм обучения, включая стажировку.

Путин также поручил продлить срок действия госпрограммы «Доступная среда» до 2020 года. Необходимые решения должны быть приняты до 1 июня 2015 года.

Фото: shoptips.ru

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