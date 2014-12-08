Прокуратура оштрафовала директора Центрального рынка

Прокуратура города с привлечением специалистов управлений Роспотребнадзора, ветеринарии по Тюменской области, Государственной инспекции труда в Тюменской области, администрации г. Тюмени, УМВД России по г. Тюмени провела проверку в тюменском муниципальном унитарном предприятии «Рынок» (Центральный рынок).
В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о розничных рынках, санитарно-эпидемиологическом благополучии, противодействии коррупции, персональных данных, об охране труда и т.д. В связи с этим прокурор города вновь назначенному директору Центрального рынка внес 16 сентября 2014 года представление об устранении нарушений закона.
Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» в течение месяца со дня вынесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений, о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.
Между тем, информация о результатах рассмотрения представления и наказании 7 должностных лиц в прокуратуру города поступила лишь 28 октября.
Таким образом, прокуратура возбудила в отношении директора рынка административное дело — умышленное невыполнение требований прокурора. Сегодня по результатам рассмотрения дела мировой судья судебного участка № 1 Центрального судебного района г. Тюмени подверг его штрафу в размере 2 тыс. рублей.
Кроме того, ранее, в ноябре, заместитель главы администрации г. Тюмени объявил директору рынка выговор за несвоевременное рассмотрение представления городского прокурора. Об этом пишет прокуратура г. Тюмени.