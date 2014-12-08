nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Прокуратура оштрафовала директора Центрального рынка

8 декабря 2014, 15:11
По требованию прокуратуры директор Центрального рынка привлечен к административной и дисциплинарной ответственности.
Сюжет
Тюмень

Прокуратура города с привлечением специалистов управлений Роспотребнадзора, ветеринарии по Тюменской области, Государственной инспекции труда в Тюменской области, администрации г. Тюмени, УМВД России по г. Тюмени провела проверку в тюменском муниципальном унитарном предприятии «Рынок» (Центральный рынок).

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о розничных рынках, санитарно-эпидемиологическом благополучии, противодействии коррупции, персональных данных, об охране труда и т.д. В связи с этим прокурор города вновь назначенному директору Центрального рынка внес 16 сентября 2014 года представление об устранении нарушений закона.

Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» в течение месяца со дня вынесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений, о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Между тем, информация о результатах рассмотрения представления и наказании 7 должностных лиц в прокуратуру города поступила лишь 28 октября.

Таким образом, прокуратура возбудила в отношении директора рынка административное дело — умышленное невыполнение требований прокурора. Сегодня по результатам рассмотрения дела мировой судья судебного участка № 1 Центрального судебного района г. Тюмени подверг его штрафу в размере 2 тыс. рублей.

Кроме того, ранее, в ноябре, заместитель главы администрации г. Тюмени объявил директору рынка выговор за несвоевременное рассмотрение представления городского прокурора. Об этом пишет прокуратура г. Тюмени.

#Новости#Прокуратура#Тюмень#Центральный рынок#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25