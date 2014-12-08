Прокуратура оштрафовала директора Центрального рынка

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о розничных рынках, санитарно-эпидемиологическом благополучии, противодействии коррупции, персональных данных, об охране труда и т.д. В связи с этим прокурор города вновь назначенному директору Центрального рынка внес 16 сентября 2014 года представление об устранении нарушений закона.