Пользоваться 4G в Тюмени теперь могут и абоненты «Билайн»

Третий оператор «большой четверки» объявил о запуске в Тюмени в коммерческую эксплуатацию сети 4G LTE. Теперь и абоненты «Билайн» могут пользоваться мобильным интернетом со средней скоростью 10–20 Мбит/с, если их устройство поддерживает эту технологию.
Основная услуга, предоставляемая в сети LTE, — высокоскоростной мобильный доступ в интернет. Максимальная скорость передачи данных в сети 4G — 70 Мбит/с, средняя пользовательская скорость на сегодняшний день составляет 10–20 Мбит/с. Сеть «четвертого поколения» развернута в диапазоне частот 2600 МГц, сообщает PR-служба компании «Вымпелком».
В ходе первого этапа строительства сеть вошло около 80% территории Тюмени, куда включены и зоны с наиболее высоким потреблением интернет-трафика, такие как центр города, район Дома Обороны, «Маяка», Лезобазы, Войновки, Червишевского тракта.
Позаботился «Билайн» и о жителях пригородов, где проникновение проводного интернета небольшое. Это Винзили, Боровое, Московский, Ембаево, Матмасы, Яр, Борки, Горьковка, Утешево, Плеханово, а также популярный туристический объект — горячие источники в Верхнем Бору.
Воспользоваться преимуществами нового стандарта связи могут владельцы абонентских устройств, поддерживающих 4G в диапазоне частот 2600 МГц, заменив обычную SIM-карту на специальную USIM для работы в LTE-сети. Это можно сделать в любом офисе «Билайн» абсолютно бесплатно.
«Тюменский регион для нашей компании стал первой территорией Большого Урала, где стандарт 4G из тестовой эксплуатации перешёл в коммерческую. Мы понимаем, что именно в сибирских городах, расположенных друг от друга на сотни и тысячи километров, высокие скорости мобильной передачи данных сегодня особенно необходимы. Вскоре мы обеспечим эти преимущества нашим клиентам в Нижневартовске и Новом Уренгое», — прокомментировал технический директор Уральского региона ОАО «ВымпелКом» Александр Кузнецов.
Некоторые абоненты «Билайн» уже оценили нововведение. «Стабильненько так работает и покрытие хорошее», — пишет пользователь NashGorod.ru МышьЛетучая.
В целом, жители нашего города позитивно относятся к новым возможностям мобильного интернета: «4G это очень хорошо, хоть проблем теперь нет в Комарово с инетом», «В центре только что тестил по спидтесту. Порядка 12–13 Mbps на прием-отдачу. Отлично!» (о «МегаФон»), «Неплохо. Цивилизация к нам приходит».
Однако не все считают ввод данного стандарта передачи данных оправданным. Так, пользователь StealthPictures отмечает: «Не вижу смысла в данной скорости. 3G от МТС выдаёт до 7 мегабит, но весь трафик по тарифу на таких скоростях выкачивается ооочень быстро (если, что называется, пользоваться скоростным интернетом по назначению)».
«У него („МегаФон“) 3G-то нестабильно работает, постоянно в Edge переключается, достает это конкретно. а они уже четверку „внедрили“», — пишет Mafiozy.
Фото: Adrees Latif / Reuters