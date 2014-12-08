Пользоваться 4G в Тюмени теперь могут и абоненты «Билайн»

«Тюменский регион для нашей компании стал первой территорией Большого Урала, где стандарт 4G из тестовой эксплуатации перешёл в коммерческую. Мы понимаем, что именно в сибирских городах, расположенных друг от друга на сотни и тысячи километров, высокие скорости мобильной передачи данных сегодня особенно необходимы. Вскоре мы обеспечим эти преимущества нашим клиентам в Нижневартовске и Новом Уренгое», — прокомментировал технический директор Уральского региона ОАО «ВымпелКом» Александр Кузнецов.