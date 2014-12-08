Под Заводоуковском погибла неизвестная женщина

Напомним, ДТП произошло в субботу, 6 декабря, на 436-м километре федеральной автодороги. По предварительным данным, грузовой автомобиль, сбив женщину, протащил ее по дороге около 200 метров. После чего покинул место происшествия. 61-летняя женщина, жительница села Демьянское Уватского района, от полученных травм скончалась.