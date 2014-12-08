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Под Заводоуковском погибла неизвестная женщина

8 декабря 2014, 12:42
В воскресенье, 7 декабря, в окрестностях Заводоуковска автомобиль Lada Priora сбил женщину. После чего по лежащей на дороге женщине проехали автомобили Toyota Avensis и Hyundai.

В воскресенье, 7 декабря, в окрестностях Заводоуковска автомобиль Lada Priora сбил женщину. После чего по лежащей на дороге женщине проехали автомобили Toyota Avensis и Hyundai.

Инцидент произошел в шестом часу вечера на 94 км автодороги Тюмень — Омск. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, пострадавшая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Личность погибшей устанавливается.

Также в области продолжается розыск грузовика, сбившего 61-летнюю женщину на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 6 декабря, на 436-м километре федеральной автодороги. По предварительным данным, грузовой автомобиль, сбив женщину, протащил ее по дороге около 200 метров. После чего покинул место происшествия. 61-летняя женщина, жительница села Демьянское Уватского района, от полученных травм скончалась.

По имеющейся информации, женщину сбил грузовой автомобиль, тягач с кабиной синего цвета с полуприцепом-рефрижератором белого цвета.

Очевидцев происшествия и всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении машины, схожей по приметам, ГИБДД просит обратиться по телефонам: 291–214, 794–594.

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