Напавший на девочку педофил может быть причастен к другим преступлениям

В настоящее время следствием проверяется причастность обвиняемого к совершению других преступлений. Если вы обладаете какой-либо информацией по этому поводу, сообщите ее в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова 5 «а», а также по телефонам: 8(3452) 32-04-61, 32-00-09. Конфиденциальность гарантируется.