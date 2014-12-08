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Напавший на девочку педофил может быть причастен к другим преступлениям

8 декабря 2014, 12:25
В Тюмени продолжается расследование уголовного дела в отношении мужчины, который напал в подъезде дома на 10-летнюю девочку. В настоящее время проверяется причастность педофила к совершению других преступлений.
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Тюмень

В Тюмени продолжается расследование уголовного дела в отношении мужчины, который напал в подъезде дома на 10-летнюю девочку. В настоящее время проверяется причастность педофила к совершению других преступлений.

В марте 2014 года возле лифта в одном из домов на улице Широтной мужчина попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки, которая проживала в этом доме. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам.

В отношении уроженца Республики Узбекистан было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (покушение к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее время следствием проверяется причастность обвиняемого к совершению других преступлений. Если вы обладаете какой-либо информацией по этому поводу, сообщите ее в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова 5 «а», а также по телефонам: 8(3452) 32-04-61, 32-00-09. Конфиденциальность гарантируется.

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