На ухаживания женщина ответила ударом ножа

Так, ночью в субботу в отдел полиции № 4 поступило сообщение из больницы о 59-летней тюменке с ножевым ранением в области живота. Прибывший на место преступления экипаж ГИБДД задержал 51-летнего безработного сожителя женщины. Как оказалось, мужчина схватился за нож во время застолья с распитием алкоголя. Потерпевшей пришлось выйти на улицу, чтобы обратиться за помощью.