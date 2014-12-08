На ухаживания женщина ответила ударом ножа

В воскресенье, 7 декабря, в больницу с ножевым ранением был доставлен 49-летний тюменец. Как удалось выяснить сотрудникам отдела полиции № 1, мужчину порезала его 30-летняя гостья. Девушка таким образом ответила на навязчивые ухаживания знакомого.
Как отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, это не единственный за минувшие выходные случай, когда жители нашего города выясняли отношения с помощью ножа.
Так, ночью в субботу в отдел полиции № 4 поступило сообщение из больницы о 59-летней тюменке с ножевым ранением в области живота. Прибывший на место преступления экипаж ГИБДД задержал 51-летнего безработного сожителя женщины. Как оказалось, мужчина схватился за нож во время застолья с распитием алкоголя. Потерпевшей пришлось выйти на улицу, чтобы обратиться за помощью.
Через несколько часов информация о раненом пациенте поступила и в отдел полиции № 8. Экипаж вневедомственной охраны, который выехал на указанное врачами скорой помощи место, задержал 35-летнюю сестру потерпевшего. Безработная тюменка ранее уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Конфликт с братом у нее произошел на почве употребления спиртных напитков.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
«Стражи правопорядка напоминают, что чрезмерное употребление алкогольных напитков зачастую приводит к непоправимым последствиям. Помните, что сказанное в нетрезвом состоянии слово не стоит человеческой жизни. В УМВД России по г. Тюмени по-прежнему работает телефон доверия — 799–855, иногда серьезные конфликты на бытовой почве можно предотвратить», — отметили в полиции.