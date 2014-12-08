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На трассе Тюмень — Омск замерзли два грузовика

8 декабря 2014, 13:28
В воскресенье, 7 декабря, сразу у двух грузовых автомобилей, движущихся по трассе Тюмень — Омск, замерзло дизтопливо.

В воскресенье, 7 декабря, сразу у двух грузовых автомобилей, движущихся по трассе Тюмень — Омск, замерзло дизтопливо.

Около девяти часов утра в районе 384 км сотрудники ГИБДД увидели стоящий на обочине «большегруз». Водитель, 60-летний житель Самарской области, пояснил, что уже в течение часа пытается отогреть транспорт различными способами, но все бесполезно. У автомобиля Freightliner из-за низкой температуры замерзло дизтопливо. За это время «дальнобойщик» сам изрядно успел подмерзнуть.

Самостоятельно завести автомобиль не удалось. Инспекторы позаботились о технике и помогли отбуксировать автомобиль в теплый бокс, откуда уже после работы специалистов, мужчина продолжил свой путь.

Позже, около часа дня, 34-летний водитель грузового автомобиля «Iveco», житель Свердловской области, двигаясь по этой же автодороге в направлении Тюмени, в районе 393 км допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП никто не пострадал.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД, в первую очередь, отогрели водителя, успевшего замерзнуть, напоив его горячим чаем из термоса. Со слов водителя ДТП произошло по причине неисправности автомобиля, возникшей из-за низкой температуры. «Большегруз» был эвакуирован полицейскими и доставлен до места ремонта, сообщили в пресс-службе ГИБДД Омской области.

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