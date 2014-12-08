На трассе Тюмень — Омск замерзли два грузовика

Около девяти часов утра в районе 384 км сотрудники ГИБДД увидели стоящий на обочине «большегруз». Водитель, 60-летний житель Самарской области, пояснил, что уже в течение часа пытается отогреть транспорт различными способами, но все бесполезно. У автомобиля Freightliner из-за низкой температуры замерзло дизтопливо. За это время «дальнобойщик» сам изрядно успел подмерзнуть.