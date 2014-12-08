На Судостроителей и Моторостроителей нет воды

По информации «Тюмень Водоканала», с 2 часов ночи по адресам: Камчатская: 35, 36, 37, 47А, 50; Судостроителей: 32, 34, 36, 38, 40, 71, 71/1; 32/1, 40/1 нет воды. Ведутся работы по устранению проблемы. Воду планируют вернуть в дома 09 декабря 2014 в 03 часа.
По адресу Судостроителей, 71 с 11.00 до 12.00 подвезут воду.
Также воды со второй половины дня 7 декабря нет в домах № 4 и 8 по улице Моторостроителей. По плану водоснабжение должно быть восстановлено 08 декабря 2014 в 15 часов. Для горожан был организован подвоз воды.