Компания «Цементстрой» вынужденно приостановила деятельность

«Стоит признать, что на момент проверки наша компания не смогла предоставить в полном объеме все необходимые документы. Это было связано с тем, что они находились и сейчас находятся на этапе подписания в соответствующих органах. Компания „Цементстрой“ как соблюдала, так и соблюдает экологические нормы и нормативы», — пояснил ситуацию директор по развитию ООО «Компании «Цементстрой» Дмитрий Пименов.