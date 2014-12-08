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Компания «Цементстрой» вынужденно приостановила деятельность

8 декабря 2014, 17:11
Деятельность компании «Цементстрой» была приостановлена на 30 суток. На предприятии поясняют — паники нет, все в порядке.

Напомним, По требованию прокурора Ленинского округа Тюмени суд вынес решение о приостановлении работы бетонного завода на 30 суток за нарушения закона. Установка по производству бетона относится к IV классу опасности объектов, санитарно-защитная зона которых ориентировочно должна составлять 100 м. надзорным органом было установлено, что у бетонного завода ООО «Компания «Цементстрой» в Тюмени не было проекта санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам.

«Стоит признать, что на момент проверки наша компания не смогла предоставить в полном объеме все необходимые документы. Это было связано с тем, что они находились и сейчас находятся на этапе подписания в соответствующих органах. Компания „Цементстрой“ как соблюдала, так и соблюдает экологические нормы и нормативы», — пояснил ситуацию директор по развитию ООО «Компании «Цементстрой» Дмитрий Пименов.

По его словам, среди коллектива предприятия нет никакой паники. «Сотрудники, которые занимались производством бетона, на период остановки примут участие в благоустройстве территории завода, а некоторым из них предстоит трудиться на других участках компании. У лаборантов появилось больше свободного времени на совершенствование качества выпускаемой продукции и доработку новых продуктов для выхода на рынок в 2015 году», — добавил он.

#Новости#Санитарные нормы#Завод#Прокуратура по г.Тюмени#Женя#Экономика
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