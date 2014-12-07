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В Уватском районе грузовик сбил женщину. Разыскивается водитель

7 декабря 2014, 12:44
ГИБДД Тюменской области разыскивает водителя грузовика, сбившего женщину в Уватском районе.

ДТП произошло в субботу, 6 декабря, около 20.40 на 436-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, грузовой автомобиль, сбив женщину, протащил ее по дороге около 200 метров. После этого водитель остановился, извлек тело женщины из-под машины, а затем покинул место происшествия. 61-летняя женщина, жительница села Демьянское Уватского района, от полученных травм скончалась.

«По имеющейся информации, женщину сбил грузовой автомобиль, возможно тягач с полуприцепом, с кабиной синего цвета и закрытым кузовом белого цвета, может отсутствовать передний бампер», — сообщили в Управлении ГИБДД Тюменской области.

Очевидцев происшествия и всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении машины, схожей по приметам, ГИБДД просит обратиться в дежурную часть по телефону 8 (3452) 29-12-10 или на «телефон доверия» ГИБДД Тюменской области — 8 (3452) 794–594.

#Новости#Тюменская область#Транспорт#Таня#Общество
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