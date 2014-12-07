В Уватском районе грузовик сбил женщину. Разыскивается водитель

ДТП произошло в субботу, 6 декабря, около 20.40 на 436-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, грузовой автомобиль, сбив женщину, протащил ее по дороге около 200 метров. После этого водитель остановился, извлек тело женщины из-под машины, а затем покинул место происшествия. 61-летняя женщина, жительница села Демьянское Уватского района, от полученных травм скончалась.