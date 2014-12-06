Тюменскую область ждут две недели украинской культуры

Народный украинский хор «Чиста криниця» пригласит на выступление жителей Ялуторовска 13 декабря, а хор украинской песни «Дзвони душі» можно будет послушать 14 декабря в селе Мальково Тюменского района. Яркие впечатления ожидают детей, которые примут участие в театрализованной игровой программе «День Святого Николая». Маленьких гостей примет сам Святой Николай и его помощники, которые принесут с собой сладости «николайчики» и по традиции подарят их всем малышам, кто хорошо вели себя целый год.