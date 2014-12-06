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Тюменскую область ждут две недели украинской культуры

6 декабря 2014, 13:18
В воскресенье, 7 декабря, в Тюменской области откроются Дни украинской культуры. Культурно-просветительская акция продлится две недели и пройдет в городах и районах юга области.

Событие стартует во Дворце национальных культур «Строитель» в 14 часов концертной программой «Украина далекая и близкая», сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области. Здесь же, в клубном зале, откроет работу выставка «Декоративно прикладное творчество украинцев Тюменской области», фотовыставка «Украина в лицах», а также пройдет дегустация блюд «Українська страва».

Народный украинский хор «Чиста криниця» пригласит на выступление жителей Ялуторовска 13 декабря, а хор украинской песни «Дзвони душі» можно будет послушать 14 декабря в селе Мальково Тюменского района. Яркие впечатления ожидают детей, которые примут участие в театрализованной игровой программе «День Святого Николая». Маленьких гостей примет сам Святой Николай и его помощники, которые принесут с собой сладости «николайчики» и по традиции подарят их всем малышам, кто хорошо вели себя целый год.

Завершится фестиваль национальных культур 21 декабря. В этот день в «Строителе» пройдет концертная программа «Новогодние узоры», которую представит ансамбль украинской песни «Водограй». В этом году вокальный коллектив отметит свой 10-летний юбилей.

#Новости#Праздники#Комитет по делам национальностей#Национальности#Алексей#Общество
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