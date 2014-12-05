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Взрослых и детей ждут на новогодние мастер-классы в «Пионере»

5 декабря 2014, 10:59
Праздничные сувениры своими руками научат делать в «Мастерской Деда Мороза и Снегурочки», которая стартует 7 декабря во дворце «Пионер» (Челюскинцев, 46).
Сюжет
Тюмень

Вы научитесь делать елочные игрушки, адвент-календари, декоративные фонарики, рождественские венки, рукодельные открытки и другие чудесные зимние поделки.

7 декабря в 12:00 состоится бесплатный ознакомительный мастер-класс. На нем научат делать маски, плести из бисера, елочные игрушки из ниток, елки из необычных материалов — ватных дисков, салфеток, бумаги.

Всего предусмотрено 10 мастер-классов, в ходе которых участники станут настоящими помощниками Деда Мороза и Снегурочки и освоят более 30 декоративно-прикладных техник. Участники овладеют техникой фелтинга, декупажа, бисероплетения, бумагопластики, картонажа, витражирования, росписи деревянных игрушек, квиллинга и многими другими. Занятия рассчитаны как на детей, так и на взрослых.

Как рассказала NashGorod.ru руководитель проекта Наталья Петренко, первый мастер-класс будет бесплатным, а остальные — по символической цене, 200 рублей. Деньги нужны, чтобы закупить материалы для занятий. Расписание занятий появится на городских интернет-порталах, а также сайте www.pioner72.ru.

Насыщенная программа образовательных занятий с играми, квестами и конкурсами позволит также познакомиться с историей и традициями новогодних и рождественских праздников, «зимними» произведениями российских писателей и поэтов. Детям, пришедшим с родителями, не дадут скучать опытные вожатые. Также с ними будут играть ростовые куклы, развлекать скоморохи, можно будет побродить по картонному городу.

Проект организован областным центром дополнительного образования детей и молодежи. За информацией о расписании мастер-классов и более подробной информацией обращаться по телефону 68-93-96.

#Новости#Тюмень#Ирина#Общество
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