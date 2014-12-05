Взрослых и детей ждут на новогодние мастер-классы в «Пионере»

Насыщенная программа образовательных занятий с играми, квестами и конкурсами позволит также познакомиться с историей и традициями новогодних и рождественских праздников, «зимними» произведениями российских писателей и поэтов. Детям, пришедшим с родителями, не дадут скучать опытные вожатые. Также с ними будут играть ростовые куклы, развлекать скоморохи, можно будет побродить по картонному городу.