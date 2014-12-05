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В 2015 году в России запретят эксплуатацию старых автобусов и грузовиков

5 декабря 2014, 16:01
Минпромторг разработал законопроект об ограничении предельного срока эксплуатации грузовиков и автобусов. Первые предусмотренные документом меры начнут действовать уже с 1 июля 2015 года.

При помощи законопроекта ведомство намерено поддержать сокращающийся российский авторынок и обновить устаревший автопарк. Как пишет газета, в 2014 году доля коммерческого транспорта старше 15 и 20 лет составляет 46% и 31% от общего количества в РФ соответственно. Автобусов старше 15 лет насчитывается около 44% от общего числа, а грузовиков — 78%.

Издание приводит информацию, согласно которой спрос на грузовики в 2014 году составил 59 300 единиц. Аналогичные показатели для коммерческого транспорта и автобусов составили 84 400 и 3600 машин.

Ожидается, что старый транспорт запретят в несколько этапов. В первую очередь, ограничение затронет автобусы массой до пяти тонн и вместимостью свыше восьми пассажиров — с 2015 года выведут из эксплуатации такие машины старше 18 лет, с 2017 — старше 15 лет, а с 2018 — старше 12 лет.

Автобусы с большей массой и вместимостью начнут заменять в июле 2016 года, ограничение коснется машин старше 25 лет. В 2018 году лимит сократится до 15 лет предельной эксплуатации.

Грузовики массой не более 3,5 тонны в возрасте от 18 лет нельзя будет эксплуатировать с января 2016 года. В январе 2017 года аналогичная мера распространится на машины старше 15 лет, а в июле 2018 — на 12-летние грузовики.

Ограничения для грузовиков массой от 3,5 до 12 тонн введут в те же сроки, они коснутся машин старше 20, 18 и 15 лет. Еще более тяжелые машины (свыше 12 тонн) запретят на рубежах 28, 26 и 25 лет эксплуатации.

Штраф за нарушение установленного порядка составит 200 тысяч рублей для юридических лиц, 50 тысяч для должностных лиц и 30 тысяч рублей для граждан. Сотрудники ГИБДД получат право задерживать нарушителей.

#Новости#Автобусы#Эксплуатация#Транспорт#Маша#Общество
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