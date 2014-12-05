В 2015 году в России запретят эксплуатацию старых автобусов и грузовиков

Ожидается, что старый транспорт запретят в несколько этапов. В первую очередь, ограничение затронет автобусы массой до пяти тонн и вместимостью свыше восьми пассажиров — с 2015 года выведут из эксплуатации такие машины старше 18 лет, с 2017 — старше 15 лет, а с 2018 — старше 12 лет.