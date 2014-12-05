nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ушуисты Тюмени проведут чемпионат города в выходные

5 декабря 2014, 13:20
Воспитанники тюменских клубов ушу проведут субботу, 6 декабря, в борьбе за медали Чемпионата и первенства города. За звание сильнейших будут бороться более 100 спортсменов в четырех возрастных категориях, включая детей от 8 лет.

Соревнования будут проходить в ДЮСШ «Водник» по улице Судоремонтная, 2б в двух разделах: ушу-таолу и ушу-чуаньтун. Юные и опытные спортсмены продемонстрируют свое мастерство в упражнениях с оружием и без него.

Как сообщает пресс-служба Департамента по спорту и молодежной политике Тюмени, помимо наград и призов на этом чемпионате победители получат и более ценный приз для своей спортивной карьеры — попадание в сборную Тюмени и участие в соревнованиях более высокого уровня. Кроме того, у участников в рамках состязаний будет возможность выполнить очередной спортивный разряд по ушу.

#Новости#Соревнования#Ушу#Алексей#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25