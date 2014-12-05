Ушуисты Тюмени проведут чемпионат города в выходные

Как сообщает пресс-служба Департамента по спорту и молодежной политике Тюмени, помимо наград и призов на этом чемпионате победители получат и более ценный приз для своей спортивной карьеры — попадание в сборную Тюмени и участие в соревнованиях более высокого уровня. Кроме того, у участников в рамках состязаний будет возможность выполнить очередной спортивный разряд по ушу.