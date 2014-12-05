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Темы итоговых сочинений удалось сохранить в тайне

5 декабря 2014, 09:11
Рособрнадзор сумел избежать утечек информации о темах итоговых сочинений для школьников во всех регионах России. Как сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

«Благодаря совместной работе по подготовке и организации итогового сочинения, проведенной службой совместно с регионами, нам удалось избежать технологических сбоев и утечек в сеть тем итоговых сочинений», — заявил руководитель Рособрнадзора.

Итоговое сочинение (изложение) прошло во всех регионах России 3 декабря. В этом году школьники писали его впервые: о необходимости возвращения к практике написания итогового сочинения заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 2013 года.

По данным Рособрнадзора, в написании изложения в этом году участвовали более 680 тысяч одиннадцатиклассников из 85 субъектов страны, а также российских учебных заведений, находящихся за границей.

Ученикам предлагалось выбрать одну из пяти тем изложения, которые оглашались за 15 минут до начала экзамена. Результаты выпускники смогут узнать в течение недели, а общая статистика по стране будет известна через 20 дней. Школьники, чьи оценки окажутся неудовлетворительными, смогут переписать сочинение 4 февраля или 6 мая будущего года.

Фото: http://belorys.info

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