Темы итоговых сочинений удалось сохранить в тайне

Ученикам предлагалось выбрать одну из пяти тем изложения, которые оглашались за 15 минут до начала экзамена. Результаты выпускники смогут узнать в течение недели, а общая статистика по стране будет известна через 20 дней. Школьники, чьи оценки окажутся неудовлетворительными, смогут переписать сочинение 4 февраля или 6 мая будущего года.