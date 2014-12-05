Таксист проехал на красный и протаранил Audi

Авария произошла в первом часу дня. Об аварии порталу nashgorod.ru сообщила наша читательница, miss_Alli. «Хлопок был громкий. Сразу же подбежали люди на помощь. „Лада Приора“ немного дымилась, из „Ауди“ не могли долго достать человека (мешала подушка безопасности как я поняла). Минут через 5–7 приехал экипаж скорой помощи, экипаж пожарных и еще через некоторое время подъехали инспекторы ГИБДД», — пишет девушка.