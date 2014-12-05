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Таксист проехал на красный и протаранил Audi

5 декабря 2014, 12:22
В четверг, четвертого декабря, на перекрестке улиц Республики и Тульской столкнулись такси Renault и автомобиль Audi. По предварительным данным, таксист проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, сам он говорит, что ехал на «мигающий оранжевый».

Авария произошла в первом часу дня. Об аварии порталу nashgorod.ru сообщила наша читательница, miss_Alli. «Хлопок был громкий. Сразу же подбежали люди на помощь. „Лада Приора“ немного дымилась, из „Ауди“ не могли долго достать человека (мешала подушка безопасности как я поняла). Минут через 5–7 приехал экипаж скорой помощи, экипаж пожарных и еще через некоторое время подъехали инспекторы ГИБДД», — пишет девушка.

25-летний водитель Audi в результате ДТП получил ушибы конечностей и позвоночника, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. У 40-летней пассажирки Renault ушиб ноги.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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