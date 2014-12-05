Родители школьницы, сбитой на улице Ватутина, ищут свидетелей ДТП

По словам женщины, около шести часов вечера школьница переходила улицу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Toyota Camry серо-зеленого цвета. «Ни помощи ребенку они не оказали, ни наряд ДПС не вызывали, — пишет нам мама девочки, — Меня в известность не поставили . Я узнала о случившемся только когда она самостоятельно смогла дойти до дома. Тогда мы и обратились в полицию и медучреждение».