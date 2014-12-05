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Родители школьницы, сбитой на улице Ватутина, ищут свидетелей ДТП

5 декабря 2014, 17:21
В редакцию портала nashgorod.ru обратилась Анна — мама 12-летней школьницы, попавшей под машину вчера, 4 декабря, на перекрестке улицы Ватутина и Юганского проезда. Родственники девочки разыскивают очевидцев ДТП, чтобы с их помощью найти виновника происшествия.
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Дети

По словам женщины, около шести часов вечера школьница переходила улицу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Toyota Camry серо-зеленого цвета. «Ни помощи ребенку они не оказали, ни наряд ДПС не вызывали, — пишет нам мама девочки, — Меня в известность не поставили . Я узнала о случившемся только когда она самостоятельно смогла дойти до дома. Тогда мы и обратились в полицию и медучреждение».

Как сообщили в областной ГИБДД, водитель автомобиля отрицает свою причастность к инциденту и утверждает, что девочка упала сама.

Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии в больнице — у нее сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника. Родители ребенка обращаются к горожанам, с просьбой посодействовать в установлении истины. Очевидцы ДТП могут связаться с Анной по телефонам: 8-905-820-81-43, 8-922-480-13-91. Или обратиться в полицию по номерам 794–573, 794–610.

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