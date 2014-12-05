Родители школьницы, сбитой на улице Ватутина, ищут свидетелей ДТП

По словам женщины, около шести часов вечера школьница переходила улицу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Toyota Camry серо-зеленого цвета. «Ни помощи ребенку они не оказали, ни наряд ДПС не вызывали, — пишет нам мама девочки, — Меня в известность не поставили . Я узнала о случившемся только когда она самостоятельно смогла дойти до дома. Тогда мы и обратились в полицию и медучреждение».
Как сообщили в областной ГИБДД, водитель автомобиля отрицает свою причастность к инциденту и утверждает, что девочка упала сама.
Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии в больнице — у нее сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника. Родители ребенка обращаются к горожанам, с просьбой посодействовать в установлении истины. Очевидцы ДТП могут связаться с Анной по телефонам: 8-905-820-81-43, 8-922-480-13-91. Или обратиться в полицию по номерам 794–573, 794–610.